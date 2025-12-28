בתיעוד מטורף שפורסם בידי הרשות הפלסטינית, נראים שוטרי הרש"פ מתאמנים בצפון יריחו עם RPG. פעילת הימין איילת לאש כתבה: "מי יודע מה הם לא מראים"

בתיעוד מטורף שפורסם בידי הרשות הפלסטינית, נראים שוטרי הרש"פ מתאמנים בצפון יריחו עם RPG. פעילת הימין איילת לאש כתבה: "אם את זה הם מפרסמים בלי שום פחד, מי יודע מה הם לא מראים".

דבריה המלאים: "מי היה מאמין ששנתיים אחרי הטבח הגדול מאז קום המדינה, נחזור לימים בהם מחבלים חמושים יתאמנו במרחק מאות מטרים מיישובי יהודים, יסתננו לארץ מגדרות על בסיס יומי, יבריחו עשרות אמל"ח לארץ מהגבולות על בסיס יומי, וכל זה בגלוי, בתיעוד, בלי שום צורך ביומינט או האזנות או שיטות מודיעין מתוחכמות. הכל בפרצוף שלנו".

"וכמו אז, כשסיפרנו לעצמנו שהם "רק מתאמנים" והם "רק רוצים להתפרנס" והם מתחמשים בפנים הארץ "רק לצרכים פנימיים", ככה בדיוק היום. שום דבר לא השתנה. לראות את השואה הבאה מתקרבת בצעדי ענק, ואת התרדמת שנמצאת בה מערכת הביטחון והממשלה,

ולבכות".

"אני לא רוצה מבצע לאיסוף נשקים או תפיסת מחבל ספציפי או הקמת עוד כיתת כוננות. אני רוצה הכרזת מלחמה על האויב פה, ולהקדים אותו, להשכים להורגו רגע לפני שהוא מתפוצץ עליי בטבח לפרצוף. זה מה שצריך לקרות פה".