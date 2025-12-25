יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, הגיש היום (חמישי) ערר על ההחלטה להאריך את התנאים המגבילים נגדו, הכוללים הרחקה מתפקידו ומגופי ההסתדרות למשך שלושה חודשים נוספים. בבקשה שהוגשה לבית המשפט, דורש בר דוד לקיים דיון דחוף בנושא ולבטל או לצמצם משמעותית את המגבלות שהוטלו עליו.

עורך דינו של בר דוד, מיכה פטמן, טוען בערר כי מרשו מופלה לרעה באופן בולט ביחס לחשודים אחרים בפרשה. לדבריו, בעוד שחשודים אחרים – ובהם עזרא גבאי – כבר הורשו לחזור למקום עבודתם, יו"ר ההסתדרות נותר מורחק. בערר נטען כי חופש העיסוק של יו"ר הארגון אינו חשוב פחות משל יתר החשודים, וכי המניעה ממנו למלא את תפקידו פוגעת לא רק בו אישית, אלא גם בפעילות השוטפת של ההסתדרות ובציבור העובדים.

עוד באותו נושא מכה נוספת: בשורה קשה לארנון בר דוד 17:35 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

במסגרת הערר, מוצע מודל שיאפשר למשטרה להשלים את פעולות החקירה הדרושות בתוך 30 יום, ולאחר מכן לאפשר לבר דוד לשוב לתפקידו במלואו, או לכל הפחות תחת מגבלות מצומצמות בלבד. זאת, בניגוד להחלטת בית משפט השלום בראשון לציון מתחילת השבוע, שקיבל את עמדת המשטרה והאריך את התנאים המגבילים ב-90 יום, הכוללים גם איסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה.

כזכור, פרשת השחיתות בהסתדרות התפוצצה בתחילת חודש נובמבר, אז פשטו כוחות משטרה על משרדי הארגון ועצרו עשרות בכירים ועובדים, בהם בר דוד עצמו. במסגרת החקירה נחקרו באזהרה גם רעייתו וחמותו של יו"ר ההסתדרות.

עילת המעצר המרכזית וסיבת ההרחקה נובעות מחשש כבד לשיבוש הליכי חקירה ומהיכולת של בר דוד להשפיע על עדים הכפופים לו מתוקף מעמדו הבכיר בארגון. כעת, יצטרך בית המשפט להכריע האם לקבל את טענת האפליה ולאפשר לבר דוד חזרה מוקדמת ללשכתו.