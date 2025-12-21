עומרי כהן, הרבש"ץ מעוטף עזה ב-7 באוקטובר, משחרר את "ברך עלינו" – שיר חדש שמבוסס על תפילת ברכת השנים ומדבר על תקווה ובקשה לשנה טובה יותר

עומרי כהן הוציא סינגל חדש בשם "ברך עלינו", שיר שנשען על תפילת "ברכת השנים" ומגיע בתקופה שבה מילים של בקשה ותקווה מקבלות משמעות עמוקה במיוחד.

האזינו לשיר החדש של עמרי כהן – "ברך עלינו"

אחרי 7 באוקטובר: שיר שנולד מתוך מציאות אחרת

כהן שימש כרבש"ץ בעוטף עזה ב-7 באוקטובר. לאחר אותה שבת הוא עצר את עבודת ההקלטות על אלבום הבכורה שלו ולקח צעד אחורה. במהלך התקופה הזו הוא עלה על במות ברחבי הארץ עם המופע "קול קרא והלכתי", שבו שיתף את הקהל בסיפורו האישי מאותו יום.

תפילה פשוטה

"ברך עלינו" הוא שיר של בקשה, מילים שמבקשות שנה טובה יותר. "ברך עלינו את השנה הזאת / תן לנו ת'כוח לשמוח, לברך, להודות" – שורות ישירות שמדברות על כוח יומיומי, כזה שצריך כדי להמשיך. לאורך השיר חוזרת הבקשה ל"טל ומטר לברכה", יחד עם דימוי של ניקוי והתחדשות: "טיפות של גשם ישטפו אבק ודמעות".

תקווה, ריפוי ושמירה

השיר נוגע גם במקומות הרגישים יותר של התקופה, עם שורות שמבקשות ריפוי ושמירה: "אל טוב מטיב אתה, רפא הכל" ו-"עשה לה תקווה טובה / שמור על הילדים". אלה מילים פשוטות, ישירות, שמרגישות כמו תפילה אישית, אבל מדברות לרבים.

ממשיך את הדרך אחרי "הלוואי"

הסינגל החדש יוצא אחרי "הלוואי", שזכה להצלחה והדגיש את הקו האישי שבו כהן בוחר ללכת. גם כאן הוא לא מנסה להרשים, אלא לעצור לרגע ולנסח בקשה אנושית לשנה טובה יותר.