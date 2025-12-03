לאה שבת היא לא רק זמרת נשמה בעברית, היא מגלה לנו את אהבתה הגדולה למוזיקה שחורה וגוספל בשיר הראשון שהיא משחררת היום באנגלית – "Keep Moving"

לאה שבת משיקה היום (רביעי) שיר חדש, לראשונה באנגלית: Keep Moving. הוא נולד מהרגע הפשוט והיומיומי ביותר שלה: הודעה קולית ששלחה לחברה.

במאמץ קטן ובלי לחשוב יותר מדי, לאה שבת שרה לה מנגינה שהפכה לניצן הראשון של השיר. “ההודעה העליזה והמתנגנת ששלחתי לחברה שלי פשוט לא עזבה אותי,” היא אומרת.

כשחזרה אליו והתיישבה לכתוב מילים, התברר לה שהשיר נושא בתוכו משהו עמוק מהזהות שלה: היותה יהודייה שמושפעת ומחוברת בכל נימי נשמתה למוזיקה שחורה. אבל לא רק למוזיקה השחורה אלא גם לסיפור ההיסטורי של העם היהודי שממנו צמחה, מול הסיפור של עם אחר שסבל עבדות, גזענות ודיכוי.

השיר חושף את הקווים המקבילים בין שני עמים שנושאים על גבם כאב היסטורי ויוצרים מתוך הכאב הזה כוח, התעלות מעל ייאוש ואמונה פשוטה בטוב האמיתי של החיים. הכח הגדול בשני העמים הוא בתפילה ובמוזיקה.

לאה שבת מספרת על השיר: ״האהבה שלי למוזיקת נשמה שחורה גוספל זאת אני זאת הנשמה שלי! להם יש גוספל בכנסיה לנו יש תפילות בבית כנסת. השיר הוקלט לפני זמן וחיכה לתקופה אחרת שתבוא עלינו פה, החטופים חזרו תודה לאל, נשארו עוד שניים, מתפללים עליהם… שנזכה לעשות הרבה מוזיקה הרבה חיבורים הרבה אהבה!״.

נזכיר כי הזמרת לאה שבת חוגגת בימים אלו 40 שנות הקריירה כאחת הנשים הבולטות במוזיקה הישראלית ויוצאת במופע ענק, בהיכל התרבות ת"א, שם תעלה עם הלהקה המדהימה למופע חגיגי ומרגש – מפגש של תחנות חייה, כל השירים, הסיפורים, ואורחים מיוחדים. המופע יתקיים בתאריך 17 בפברואר בתל אביב.