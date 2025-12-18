לירון אטיה שיתף את העוקבים שלו באינסטגרם כי הוא אושפז בזמן מבצע "עם כלביא" כשסבל מכאבי ראש ולחץ דם גבוה, ובמזל רב ניצל משבץ מוחי: "אסור היה לי להיות בשום מאמץ"

סולן להקת "הפיל הכחול" חושף הערב (חמישי) מדוע הלהקה נעלמה לתקופה, ומסביר מדוע ההופעות שתוכננו בוטלו.

אחרי ההופעה הגדולה של הלהקה במועדון הבארבי בתל אביב חשף לירון אטיה כי היה בסכנת חיים אמיתית אחרי שאושפז במחלקת שבץ מוחי: "

כמה ימים אחרי ההופעה, היה לי את כאב הראש הכי חזק שהרגשתי בחיים, תוך שנייה מ-0 ל-1000. לחץ הדם שלי עלה ל-220 (בדר"כ הוא באיזור ה-100) ולא היה לי מושג מה קורה לי. בחיים לא כאב לי ככה".

"הגעתי למיון באשקלון, שחררו אותי אחרי כמה שעות עם אנטיביוטיקה ואמרו שהכל בסדר. יום למחרת, כשהייתי בבית, הכאבים חזרו שוב ושוב ושוב. חיכיתי שהאנטיביוטיקה תעבוד, ואחרי יומיים שהמצב רק מחמיר נסעתי למיון בתל השומר, שם מאוד נלחצו ממה שסיפרתי. הם היו בהלם מוחלט ששוחררתי ממיון באשקלון ומיד הכניסו אותי לבדיקות", חשף אטיה.

הוא הוסיף כי בבדיקות התגלה כי כלי הדם במוח שלו התכווצו ובעקבות כך גם עלה לחץ הדם: "אחרי 3 בדיקות CT ואינסוף דמעות מרוב כאבים,

גילו שכל כלי הדם במח שלי התכווצו ושהדם כמעט לא מצליח לעבור שם. זה בעצם מה שגרם לכאבי ראש המטורפים וללחץ הדם הגבוה. אישפזו אותי מיד במחלקת שבץ מוחי (WTF), אובחנתי עם תסמונת שנקראת RCVS. אחרי בדיקות נוספות והמון שאלות מהרופאים מסתבר שכל הדבר הזה קרה בגלל כדור נגד כאבים שהתחלתי לקחת – תופעת לוואי שקורית איזה 1 לטריליון".

לדבריו היה לו מזל גדול: "במשך כמה ימים הייתי בסכנת חיים אמיתית כי חסר שכלי דם אחד פצפון היה מתפוצץ ואז יש דימום מוחי וביי. אישפזו אותי בחניון בקומה מינוס 4 (כל הדבר הזה היה בזמן המלחמה עם איראן) באוהל עם שישה אנשים. אחרי האישפוז חזרתי הביתה ובהוראת הרופא אסור היה לי להיות בשום מאמץ לכמה חודשים, כי כל מאמץ עלול להעלות לחץ דם והופ. אז ביטלתי הופעות והתרחקתי ממסכים עד שלאט לאט התחלתי להרגיש טוב יותר".

אטיה חשף כי כעת הוא מרגיש טוב יותר לאחר שטופל, וגם הכאבים חלפו ולחץ הדם חזר להיות מאוזן: "עכשיו הכל בסדר, הדבר הזה הלך כמו שהוא בא, הכאבים עברו ובקרוב גם נחזור להופיע".

"אני בנאדם עם הרבה מזל חרא ועם הרבה מזל טוב. במקביל. איזה חשוב זה רופאים טובים. תודה לכל הצוות המדהים בתל השומר, אני חי בזכותכם. תחושות בטן זה חשוב, האינטואיציה הצילה אותי בכמה מקרים גם כשהרופא אמר משהו אחר".

אטיה שיתף גם כי בקרוב צפויה ללהקה הופעה מרגשת וגדולה עם ברקוני, אביתר בנאי וברי סחרוף. גם אלבום לייב ראשון ללהקה.