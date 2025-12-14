שני סטודנטים נרצחו ושמונה נפצעו באירוע ירי קטלני שהתרחש הלילה (בין שבת לראשון) באוניברסיטת בראון ברוד איילנד. הרוצח עדיין מסתובב חופשי, וסטודנטים הונחו להתחבא.
הירי התרחש בזמן שכמה סטודנטים ניגשו לבחינות הגמר שלהם. הבחינות שהיו אמורות להתקיים מחר בוטלו. החשוד נראה בסרטון שפורסם ממצלמות האבטחה. הוא לבוש כולו בשחור, ובצילומים נראה ללא נשק.
זה היה אירוע הירי ה-389 השנה בארה"ב בו נפצעו לפחות ארבעה אנשים. שני הסטודנטים מאוניברסיטת בראון הפכו לאנשים ה-345 וה-346 שאיבדו את חייהם בירי המוני בארה"ב השנה. 1,800 נוספים נפצעו באותה תקופה.
NEW: Law enforcement release video of person of interest after the deadly shooting at Brown University. pic.twitter.com/b6KfOcGMHh
— Fox News (@FoxNews) December 14, 2025
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים