גונסאלו היגוואין, נדחק מריאל בגלל בנזמה, וזכור בגלל ההחמצה שמנעה ממסי את הגביע העולמי, אחד החלוצים הגדולים הנשכחים של העשור הקודם חוגג 38

הכוכבים הבלתי מעורערים של הדור הקודם בכדורגל הם כריסטיאנו רונאלדו וליאו מסי. היה שחקן ששיחק עם שניהם ועשה את העבודה השחורה. גונסאלו היגוואין. ביום הולדתו ה-38, חוזרים לסיפורו של הסקורר האדיר שייזכר דווקא בגלל ההחמצות, ולשאלה המהדהדת: מה היה קורה אילו ריאל מדריד הייתה בוחרת אחרת?

כבר עבר זמן מאז שריאל מדריד נפרדה מכרים בנזמה, סגן מלך השערים ומלך הבישולים שלה בכל הזמנים. אך בתוך דפי ההיסטוריה של המועדון המפואר, קל לשכוח שבנזמה היה אמור להיות המחליף של חלוץ אחר לגמרי – גונסאלו היגוואין, המכונה "פיפיטה", שמציין היום את יום הולדתו ה-38.

גונסאלו חרארדו היגוואין נולד ב-10 בדצמבר 1987 בברסט שבצרפת. הכינוי "פיפיטה" (המקטרת הקטנה) הגיע מאביו, חורחה היגוואין, שכונה "פיפה" ושיחק כמגן בקבוצת ברסט המקומית. למרות שנולד על אדמת צרפת, גונסאלו עזב את המדינה עם משפחתו בגיל עשרה חודשים בלבד. הוא גדל ללא השפה הצרפתית, אך האזרחות נשארה בכיסו – מה שיצר בהמשך מאבק עיקש בין נבחרות צרפת וארגנטינה על שירותיו.

גונסאלו היגוואין עם שער בכורה בדרבי של מדריד

בניגוד לאביו המגן, היגוואין הצעיר הלך קדימה בכל הכוח. הוא צמח במחלקת הנוער של ריבר פלייט, אחת משתי הקבוצות הגדולות של ארגנטינה. הוא ערך את הבכורה בבוגרים ב-2005. הפריצה הגדולה לתודעה העולמית הגיעה עונה לאחר מכן. הוא הבקיע צמד בלתי נשכח ב"סופר קלאסיקו" מול היריבה השנואה בוקה ג'וניורס. דניאל פסארלה, מאמנו, ניבא לו עתיד מזהיר, דבר שהתגשם במהירות.

שנת 2006 הייתה שנת מפנה. היגוואין דחה זימון לנבחרת צרפת. הוא הצהיר אמונים למולדת הוריו, ארגנטינה. במקביל, הוא חתם במועדון המעוטר בעולם – ריאל מדריד, ועבר מהקלאסיקו של בואנוס איירס לקלאסיקו הגדול של ספרד.

את הקריירה במדריד הוא פתח עם שער בדרבי מול אתלטיקו, אך ההתחלה לא הייתה חלקה. למרות חוסר יציבות, היגוואין ידע להתעלות ברגעי האמת, כמו שער האליפות הדרמטי מול אוסאסונה. עונת השיא האישית שלו הגיעה ב-2008/09, אז הפציץ 22 שערי ליגה (24 בכל המסגרות) והוכתר למלך שערי הקבוצה.

גונסאלו היגוואין ראש בראש מול בנזמה ורונאלדו

הנתון הזה מרשים במיוחד לאור העובדה שבסיום אותה עונה, נחתו במדריד שני ענקים: כריסטיאנו רונאלדו וכרים בנזמה. התחרות רק דחפה את היגוואין קדימה, ובעונה העוקבת הוא כבש 27 שערים, שני רק לליאו מסי בליגה הספרדית, כשהוא מקדים אפילו את רונאלדו.

היגוואין בלט בתנועה חכמה ללא כדור, שילוב נדיר של כוח פיזי וזריזות, וסיומת קטלנית. אלא שבדצמבר 2010, פריצת דיסק השביתה אותו לארבעה חודשים קריטיים – זמן שבו בנזמה תפס את מקומו בהרכב. כשחזר, הוא הזכיר לכולם מי הוא עם שלושער מול ולנסיה, יריבתו המועדפת.

הוא נפרד מהבלאנקוס לאחר זכייה באליפות בעונת 2011/12 ושער ניצחון בסופר-קאפ. היגוואין השאיר מאחוריו מורשת של 121 שערים ב-164 הופעות. הוא עבר לכבוש את הליגה האיטלקית. הפרק האיטלקי של היגוואין היה מרשים לא פחות. הוא הפך לאליל בנאפולי עם 91 שערים ב-146 משחקים, לפני שעבר ליובנטוס, שם זכה בשלוש אליפויות והגיע לגמר ליגת האלופות (בו הפסיד לאקסית, ריאל מדריד).

ההחמצה שהסעירה את מסי

אך לצד ההצלחות, הקריירה של היגוואין לוותה בצל כבד במדים הלאומיים. למרות שערים מכריעים במוקדמות המונדיאל, הוא נצרב בתודעה הארגנטינאית כמי ש"החמיץ ברגע האמת". ההחמצות בגמר מונדיאל 2014 מול גרמניה, ובגמרי הקופה אמריקה מול צ'ילה, הפכו אותו למטרה ללעג ברשתות החברתיות. הם גררו יחסים מורכבים עם האוהדים, שראו בו את הסיבה לכך שמסי לא הניף גביע מוקדם יותר מ-2022.

את הקריירה הוא סיים באינטר מיאמי, לצד הבעלים ואגדת הכדורגל דייוויד בקהאם. הוא פרש באופן רשמי באוקטובר 2022. ארון התארים של גונסאלו היגוואין עמוס. הוא זכה בשש אליפויות (בספרד ובאיטליה), גביעים רבים ותואר אירופי אחד עם צ'לסי. ובכל זאת, ביום הולדתו ה-38, נותרת באוויר שאלה היסטורית מרתקת:

אם ריאל מדריד הייתה מהמרת עליו ולא על בנזמה, האם ההיסטוריה של הכדורגל העולמי הייתה נראית אחרת לגמרי?