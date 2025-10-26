פנדל שבוטל, פנדל שהוחמץ, שלושה שערים שנפסלו, ריאל מדריד ניצחה את ברצלונה בקלאסיקו הראשון של העונה אחרי דרמה אדירה

ריאל מדריד אירחה הערב (ראשון) את ברצלונה למשחק הגדול בספרד ואחד הגדולים בעולם ושתי הקבוצות סיפקו לנו קרב אדיר. אחרי משחק מטורף שכלל שלושה שערים פסולים, פנדל שבוטל ופנדל שהוחמץ ריאל מדריד ניצחה ופתחה פער של חמש נקודות.

המשחק נפתח בדרמה כהשופט הורה על הנקודה הלבנה אחרי שלוש דקות. בעקבות ספק הכשלה של לאמין יאמל על ויניסיוס. הואר ביטל את הפנדל בעקבות עבירה מוקדמת של ויני. בדקה ה-12 שוב דרמה עם הואר כששכר אדיר של קילאן אמבפה נפסל בעקבות נבדל. עשר דקות לאחר מכן זה כבר היה חוקי לחלוטין, כדור אדיר של ג'וד בלינגהם מצא את אמבפה שהעלה את הבלאנקוס ליתרון.

בדקה ה-38 פרמין לופס הלוהט ניצל טעות קשה של ארדה גולר והשווה את התוצאה. חמש דקות בלבד עברו וג'וד בלינגהאם החזיר את היתרון ללבנים. בתוספת הזמן ריאל חגגה 1:3 אך שוב בוטל בגלל נבדל. הדרמה המשיכה בדקה ה-51 כשנגיעת יד של אריק גרסיה הובילה לפנדל של ריאל. אמבפה ניגש לבעוט אך שצ'סני הדף. הפנדל הראשון שמוחמץ בקלאסיקו אחרי שנים.

בדקה ה-68 ברהים דיאז המחליף מסר לבלינגאהם שהבקיע אך שוב נפסל בגלל נבדל. בדקה ה-72 ויניסיוס הוחלף, הוא הופתע מהחילוף וירד בכעס לחדר ההלבשה. השופט הוסיף לא פחות מתשע דקות. עמוק בתוספת הזמן פדרי קיבל כרטיס אדום. אחרי שריקת הסיום קטטה התפתחה בין הספסלים של הקבוצות.