מסי עם שלושה בישולים ושער, סחב את קבוצתו לגמר ה-MLS, והגיע למעורבות ב-1300 שערים בקריירה. רונאלדו המשיך במסע לעבר ה-1000 עם שער עצום

שני השחקנים הגדולים של עשרים השנים האחרונות, ואולי של ההיסטוריה כולה פשוט מסרבים לעצור. ליאו מסי עם שלושה בישולים ושער, סחב הלילה (בין ראשון לשני) את קבוצתו לגמר ה-המזרח, והגיע למעורבות ב-1300 שערים בקריירה. כריסטיאנו רונאלדו המשיך במסע לעבר ה-1000 עם שער עצום.

מסי פתח עם שער ב-0:4 הענק על סינסינטי האומללה. הוא הוסיף שלושה בישולים, אחד למטאו סילבטי ושניים לטדאו איינדה. אינטר מיאמי העפילו לגמר המזרי מול ניו יורק סיטי, שהדיחה את פילדפליה יוניון של תאי בריבו. הפרעוש הגיע למעורבות של 12 שערים בפליאוף, שיא כל הזמנים.

עוד באותו נושא רונאלדו בהודעה דרמטית: "זה סוף הקריירה שלי" 15:43 | שמחה רז 0 0 😀 👏

בנוסף זה היה המשחק השביעי ברציפות בו הוא מעורב בשער. במשחקים האלו, יש לו מעורבות בלא פחות מ-20 שערים עם 11 כיבושים ותשעה בישולים. במקביל אמש היריב הנצחי כריסטיאנו רונאלדו, התקרב עוד צעד לעבר היעד הנכסף שלו, הבקעת 1000 שערים.

הכובש הגדול בכל הזמנים, כבש שער במספרת אדירה ב-1:4 של אל נאסר על אל חליג'. זה היה השער ה-954 של הכוכב, רק 46 מהיעד. עד מתי נהנה ממסי ורונאלדו?