בית המשפט דחה הבוקר (חמישי) את תביעת הדיבה הענקית של ארגון אחים לנשק נגד ח״כ אלמוג כהן. התביעה בגובה 1.5 מיליון שקל נדחתה בשל החסינות של חבר הכנסת.
התביעה הוגשה נגד חבר הכנסת ונגד פעיל הרשת ויקטור שריקי בגלל "הפצת שקרים והסתה". לפי טענת הארגון חבר הכנסת הפיץ שקרים נגד אחים לנשק כשטען שיש להם קשר לפרשת ריגול חמורה.
חבר הכנסת פרסם סרטון בו הוא מנגב את הרצפה עם סמרטוט עליו רשום הדביק את הכיתוב: "אחים לנשק". כהן אמר: "היום ניגבנו את הרצפה עם אחים לנזק בבית המשפט". לסרטון הוסיף את המשפט: "כל סמרטוט חושב שהוא מגבת… פחים לנזק לדיראון עולם!"
כל סמרטוט חושב שהוא מגבת…
פחים לנזק לדיראון עולם! pic.twitter.com/bRyCX6q3eM
— אלמוג כהן Almog cohen (@almog_cohen08) November 20, 2025
לפני מספר חודשים אלמוג כהן, קורא להכריז על ארגון "אחים לנשק" כארגון טרור אזרחי. בפנייה ששלח ב-24 ביולי 2025 לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולממלא מקום ראש השב"כ, טוען כהן כי הארגון פועל בשיטות גרילה, עושה שימוש בפרקטיקות צבאיות, ומטיל פחד ואימה על אזרחי המדינה, תוך סיכון חיי אדם ונזק לרכוש במטרה למנוע מהממשלה המכהנת ליישם את מדיניותה.
הקריאה המחודשת של כהן מגיעה על רקע חשיפת קשר בין הארגון לבין פעיל שנעצר לאחרונה בחשד להצתת פח אשפה ורכב בקרבת בית ראש הממשלה בירושלים – אירוע שהוביל לסיכון חיי אדם ולפגיעה ברכוש. "פעולות הארגון אינן מוגבלות למילים בלבד, אלא כוללות תרגול ויכולות צבאיות שהוסבו לשימוש פנימי נגד אזרחים," נכתב במכתבו של סגן השר.
שירי מנתניה
מתישהו לחסר צוואר לא תהיה חסינות ונסגור איתו חשבון. שיכין את המזומנים לעו"ד.13:33 20.11.2025
הש-ב-כ
ואת תכיני תיק עם כלי רחצה ותחתונים להחלפה לשהיה במרתפינו לחודש ימים.14:01 20.11.2025
שרית ביתן
בתגובה ל: שירי מנתניה
"חסר צוואר" מה זה אומר בכלל גאון הדור? הסתכלת במראה לאחרונה? לא מלבב נכון? אלמוג וממשלת הימין כאן להישאר לעוד שנים רבות. השמאל, מה שנותר ממנו לעולם, לעולם לא יחזור לשלטון. תפנימי זאת15:03 20.11.2025
אור
אלמוג כהן מוציא את האמת החוצה.... מה נשאר להם?.... לתבוע14:13 20.11.2025
אור
אלמוג כהן מוציא את האמת החוצה.... מה נשאר להם?.... לתבוע14:13 20.11.2025
