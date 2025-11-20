בית המשפט דחה את תביעת הדיבה הענקית של ארגון אחים לנשק נגד ח״כ אלמוג כהן. התביעה בגובה 1.5 מיליון שקל נדחתה בשל החסינות של חבר הכנסת

בית המשפט דחה הבוקר (חמישי) את תביעת הדיבה הענקית של ארגון אחים לנשק נגד ח״כ אלמוג כהן. התביעה בגובה 1.5 מיליון שקל נדחתה בשל החסינות של חבר הכנסת.

התביעה הוגשה נגד חבר הכנסת ונגד פעיל הרשת ויקטור שריקי בגלל "הפצת שקרים והסתה". לפי טענת הארגון חבר הכנסת הפיץ שקרים נגד אחים לנשק כשטען שיש להם קשר לפרשת ריגול חמורה.

חבר הכנסת פרסם סרטון בו הוא מנגב את הרצפה עם סמרטוט עליו רשום הדביק את הכיתוב: "אחים לנשק". כהן אמר: "היום ניגבנו את הרצפה עם אחים לנזק בבית המשפט". לסרטון הוסיף את המשפט: "כל סמרטוט חושב שהוא מגבת… פחים לנזק לדיראון עולם!"

pic.twitter.com/bRyCX6q3eM — אלמוג כהן Almog cohen (@almog_cohen08) November 20, 2025



לפני מספר חודשים אלמוג כהן, קורא להכריז על ארגון "אחים לנשק" כארגון טרור אזרחי. בפנייה ששלח ב-24 ביולי 2025 לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולממלא מקום ראש השב"כ, טוען כהן כי הארגון פועל בשיטות גרילה, עושה שימוש בפרקטיקות צבאיות, ומטיל פחד ואימה על אזרחי המדינה, תוך סיכון חיי אדם ונזק לרכוש במטרה למנוע מהממשלה המכהנת ליישם את מדיניותה.

הקריאה המחודשת של כהן מגיעה על רקע חשיפת קשר בין הארגון לבין פעיל שנעצר לאחרונה בחשד להצתת פח אשפה ורכב בקרבת בית ראש הממשלה בירושלים – אירוע שהוביל לסיכון חיי אדם ולפגיעה ברכוש. "פעולות הארגון אינן מוגבלות למילים בלבד, אלא כוללות תרגול ויכולות צבאיות שהוסבו לשימוש פנימי נגד אזרחים," נכתב במכתבו של סגן השר.