כוחות צה"ל איתרו והשמידו משגר בעל שמונה קני שיגור עם ארבע רקטות, שהיה בשטח הקו הצהוב ומכוון לעבר שטח ישראל. צפו בתיעוד

כוחות חטיבת כפיר בפיקוד אוגדת עזה (143) זיהו משגר בעל שמונה קני שיגור עם ארבע רקטות ומכוון לעבר שטח ישראל. בעקבות הזיהוי, המשגר הושמד.

לפי הודעת דובר צה"ל, הכוחות "פועלים במרחב הקו הצהוב בהתאם להסכם הפסקת האש ולהנחיות הדרג המדיני במשימת הגנה וטיהור המרחב. במסגרת הפעילות, הכוחות מאתרים ומשמידים תשתיות טרור המשמשות את ארגוני הטרור לפעול נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

בנוסף, במהלך פעילות מבצעית של כוחות החטיבה, אותרו אמצעי לחימה: נשקים מסוג קלאצ׳ניקוב, רימוני רסס, מטעני חבלה, מחסניות ומדים צבאיים.

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול לטיהור המרחב, להסרת כל איום מיידי על הכוחות ולהשמדת תשתיות טרור היכולות להוות איום על הכוחות, על תושבי הנגב המערבי ועל אזרחי מדינת ישראל.