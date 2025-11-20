למרות חזרת ינון מגל מחופשה ארוכה, נתוני הצפייה של ערוץ 14 ו"הפטריוטים" נותרו במקום השלישי והציגו פער ברור מול קשת ורשת בליל השידורים אמש

נתוני הצפייה מאמש מציגים את ביצועי הערוצים בשעה 19:00, במהדורות החדשות המרכזיות ובתכניות הפריים־טיים והלייט־נייט, כשקשת 12 ממשיכה לתת את הטון וערוץ 14 לא מפסיק להתייצב במקום השני ברוב הערב.

בגזרת השעה 19:00, המהדורה המוקדמת של קשת 12 רשמה 9.3 אחוזי צפייה. ערוץ 14 עם "שבע עם שלזינגר וברדוגו" השיג 5.5 אחוזים, רשת עם "אזור בחירה" הגיעה ל־5 אחוזים, כאן 11 עם "שבע עם אילה חסון" הניב 2.6 אחוזים ו־i24News סגר את המספרים עם אחוז אחד.

במהדורות החדשות המרכזיות, חדשות 12 הובילו עם 13 אחוזי צפייה. חדשות 14 רשמו 8.3 אחוזים, חדשות 13 הגיעו ל־5.6 אחוזים, חדשות 11 רשמו 3.1 אחוזים ו־i24News עם 0.5 אחוזי צפייה.

בפריים־טיים, "ארץ נהדרת" בקשת 12 הניבה 15.6 אחוזים. "משחקי השף" ברשת הצליחה עם 10.6 אחוזים. "הפטריוטים" בערוץ 14 רשמו 8.3 אחוזים, "בואו לאכול איתי" בכאן 11 הניבה 6.5 אחוזים ו"פתחי ושי" בערוץ 14 הגיעו ל־5.2 אחוזים.

בגזרת הלייט־נייט, "הצינור" ברשת השיג 7.5 אחוזים. "גיא פינס" בקשת 12 רשם 6.1 אחוזים. "סטורי לילה" בערוץ 14 הניב 2.6 אחוזים ו"חדשות הלילה" כאן 11 הגיעו ל־2.4 אחוזים.