מזג אוויר לימים הקרובים: תחול ירידה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים; בסוף השבוע – התחממות קלה ויובש ברחבי הארץ.
יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר. בעיקר במישור החוף והשפלה תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום שישי: מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב, תחול עליה קלה בטמפרטורות ויהיה חם ויבש מהרגיל ברוב האזורים.
יום ראשון: בהיר לרוב. יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים.
