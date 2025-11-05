מזג אוויר לימים הקרובים: תחול ירידה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים; בסוף השבוע – התחממות קלה ויובש ברחבי הארץ.

יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר. בעיקר במישור החוף והשפלה תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.