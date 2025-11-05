לכבוד הילולת רחל אימנו הגיעו השבוע כמאה נשים שבעבר היו בזוגיות עם מוסלמים לביקור מיוחד בקבר רחל. "חשוב לנו לחבר את הנשים האלו חזרה לשורשים של העם היהודי"

לרגל ההילולא של רחל אימנו שחל השבוע, הגיעו מאה נשים מכל רחבי הארץ לביקור מרגש בקבר רחל שבבית לחם. כולן נשים שחולצו בשנים האחרונות מכפרים וממערכות יחסים מורכבות עם גברים מוסלמים, במסגרת פעילות ארגון "יד לאחים".

עבור רבות מהן, זהו ביקור ראשון במקום הקדוש. בין המשתתפות הרבות הייתה אישה שחולצה רק לאחרונה, שהתפללה על שניים מבניה הבוגרים שלא רצו לצאת עם אימם, ונותרו מאחור בכפר ומאז היא פועלת להוציא גם אותם. יתר המחולצות הצטרפו לתפילתה בהתרגשות.

לאחר הביקור בקבר רחל, הנשים הגיעו לאירוע שהתקיים בירושלים, וכלל מפגש מעצים של נשים שבחרו לשוב, ארוחת ערב ושיחה מעוררת השראה מפי הרבנית לאה אליאס. הרבנית סיפרה לנשים את סיפורה של רחל אימנו, על דמותה הייחודית והתכונות שלה, הוויתור, המסירות וכוח התפילה שאין לו גבולות. במהלך דבריה הסבירה הרבנית אליאס כי "מילות הפסוק 'מאנה להינחם על בניה כי איננו', אינן רק במובן של מבקשת על בניה הנמצאים בגלות, אלא גם על אלו שרחקו מדרך האבות. רחל מברכה ומבקשת על כל אחת ואחת שיהיו לה את הכוחות לחזור לדרך השם".

השיחה הסתיימה בקבלת עול מלכות שמיים, בקשות אישיות וקבלות פרטיות של הנשים, שביקשו להתחזק ולהתחבר מחדש לזהותן היהודית. בארגון יד לאחים מציינים כי מדובר ברגעים מרגשים של חיבור עמוק, תקווה והתחדשות עבור נשים שעברו מסע חיים לא פשוט. "חשוב לנו לחבר את הנשים האלו חזרה לשורשים של העם היהודי, שיתחברו אליו מחדש אחרי מה שהן עברו בצעירותן".