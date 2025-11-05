היועץ הרוחני של יו"ר בית הנבחרים האמריקני, בראד וולס, ביקר בשומרון יחד עם ראש מועצת שומרון, יוסי דגן והביע תמיכה בריבונות ישראלית ביהודה ושומרון

בראד וולס, היועץ הרוחני של יו"ר בית הנבחרים האמריקני מייק ג'ונסון, סייר השבוע בשומרון כאורחו של ראש המועצה יוסי דגן. וולס ביקר בחומש, בהר גריזים ובמצפה יוסף, וקיים תצפית מ"המרפסת של המדינה". במהלך הביקור הביע תמיכה נרחבת בישראל ובחיזוק הריבונות ביהודה ושומרון.

וולס אמר במהלך הסיור: "זהו כבוד גדול לעמוד כאן יחד עם חברי, ראש המועצה יוסי דגן, ולהביט על ארץ התנ״ך. אנחנו עומדים עם ישראל, בסולידריות עם תושבי יהודה ושומרון, ומודעים לקשיים שאתם חווים מדי יום. ארצות הברית ניצבת לצידכם. זהו כבוד גדול להכיר בריבונות שלכם ובמורשת שניתנה לכם".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הודה לוולס ואמר: "הריבונות ביהודה ושומרון היא חגורת הביטחון של מדינת ישראל, וגם של ארצות הברית. לפני השביעי באוקטובר, וכמובן גם אחריו, ברור כי מדינה פלסטינית כאן הייתה מסכנת את עצם קיומנו. אנו נלחמים יחד למען הצדק ההיסטורי ולמען ביטחון ישראל וארצות הברית".

בסיום הביקור הוסיף וולס: "ההסברים שלך על החשיבות האסטרטגית של ההרים ועל המיקום ליד הים התיכון מלמדים עד כמה חשוב לשמור על כוח חזק בשומרון. תודה על השיעור החשוב הזה".