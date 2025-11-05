בערב הרדיו של כנס אילת לעיתונות ה-17 הוענק גם פרס של השדר המצטיין לאריה אלדד, פרס תוכנית האקטואליה הטובה ביותר ל"פתחי וזמרי בעם" רדיו גלי ישראל ורדיו דרום, פרס תוכנית המוזיקה הטובה ביותר ל"חולם בספרדית" של רדיוס 100FM, וגם למיזם "הופתעה" של eco99. כל הפרטים והזוכים בערב הגדול של הרדיו

אמש (שלישי) התקיים "ערב הרדיו" המסורתי של כנס אילת לעיתונות, ובמרכזו טקס הענקת פרסי הרדיו לשנת 2025 ובמסגרתו הוענק גם פרס מפעל חיים בתחום הרדיו לירון וילנסקי מגלי צה"ל.

מדי שנה בוחרים באגודת העיתונאים לקראת כנס אילת לעיתונות את הזוכים בפרס הרדיו, והשנה הוענקו 10 פרסים שונים.

פרס מפעל חיים לירון וילנסקי

פרס מפעל חיים בתחום הרדיו יוענק לירון וילנסקי מגיש "חמש בערב" בגלי צה"ל. בנימוקי ועדת הפרס נכתב כי "וילנסקי, שדרן רדיו מקצועי וותיק, זוכה בפרס מפעל חיים על תרומתו ארוכת השנים לרדיו הישראלי. במסגרת שידוריו בגלי צה"ל הוא מגיש את יומן הערב, מקפיד על עיתונות מקצועית, רגועה ומכבדת".

"בשנתיים האחרונות הוא מקדיש חלק ניכר משידוריו לפינה מיוחדת לחיילי צה"ל הפצועים, שם הוא מעניק להם במה ומסייע להם לספר את סיפורם באנושיות, רגישות ובחכמה".

פרס הוקרה על תוכנית אישית לשמעון אלקבץ

פרס הוקרה על תוכנית אישית הוענק לשמעון אלקבץ, ברדיו דרום 101.5FM. בנימוקי ועדת הפרס נכתב: "אלקבץ, יליד באר שבע ותושב כפר עזה, הוא קולו של הדרום. התוכנית משקפת את סדר היום של האזור, ומשלבת אקטואליה עם סיפורים אישיים ואנושיים, תוך מתן במה לתושביו. האסון האישי שפקד אותו במתקפת ה-7 באוקטובר, בה איבד את בתו, הפך לחלק בלתי נפרד מרוח התוכנית, והוא בא לידי ביטוי בפינות מרגשות כמו "שיר לסיון"".

פרס השדרן המצטיין לפרופ' אריה אלדד

פרס השדרן המצטיין הוענק לפרופ' אריה אלדד, מגיש התוכניות "חמש בערב" – "סיכום השבוע" (103fm). בנימוקי ועדת הפרס נכתב: "כעשרים וחמש שנה לאחר שפשט את מדיו כקצין רפואה ראשי בצה"ל ושתים-עשרה שנה לאחר שנפרד מהכנסת ומהעיסוק הפוליטי, במהלכן הפך לשדר רדיו מוביל, פרופסור אלדד ממשיך ביתר שאת בקריירה השלישית של חייו, תוך שבשידוריו הוא משלב ידע עשיר, הבנה עמוקה בענייני השעה, ענווה וחוש הומור".

"לעולם אינו מהסס לשאול שאלות קשות כשהדבר מתבקש או להיות סאטיריקן מבריק כשאפשר. תוכניותיו זוכות לאהדה רבה ומכאן שפוליטיקאים ואישי ציבור תמיד שמחים להשתתף בהן".

פרס השדרנית המצטיינת לשירין יונס

פרס השדרנית המצטיינת לעיתונאית שירין יונס. מגישת התוכניות "היום הזה" – "יומן הערב" (רדיו נאס | 103.3fm | 107.8fm) בנימוקי ועדת הפרס נכתב: "לשירין יונס ניסיון עיתונאי בן יותר מעשרים וחמש שנה ובחמש השנים האחרונות היא משמשת כשדרנית המובילה ב'רדיו נאס'. לתוכניותיה מאזינים מאות אלפים. יונס נחשבת כיום לעיתונאית המובילה והמשפיעה ביותר בקרב החברה הערבית בישראל".

פרס תוכנית האקטואליה הטובה ביותר

פרס תוכנית האקטואליה הטובה ביותר הוענק ל"פתחי וזמרי בעם" מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום 101.5FM. בנימוקי ועדת הפרס נכתב: "התוכנית היומית, בהגשתם של נועם פתחי ויותם זמרי, מייצגת ז'אנר ייחודי בעולם האקטואליה הרדיופוני. השניים נוקטים בגישה חדשנית המשלבת הומור מושחז עם שאלות נוקבות. התוכנית אינה חוששת להתמודד עם נושאים מורכבים ומעניקה במה למגזרים שקולם פחות נשמע בתקשורת המרכזית".

פרסי תוכניות מלל ומוזיקה

פרס תוכנית המלל הטובה ביותר שאינה אקטואליה הוענק ל"סיר לשבת" ברדיו קול רגע. פרס נוסף הוענק גם ל"הללי אורגינל" ברדיו צפון 104.5FM. פרס תוכנית המוזיקה הטובה ביותר הוענק ל"חולם בספרדית" רדיוס 100FM. פרס נוסף הוענק גם ל"שישי בבוקר" רדיו חיפה 99.5FM.

פרס למיזם מיוחד

פרס למיזם מיוחד הוענק למיזם "הופתעה" של תחנת הרדיו – eco99FM. וועדת הפרס כתבה כי "פרויקט "הופתעה" זוכה בפרס על יוזמה ייחודית ששברה את מוסכמות תעשיית המוזיקה ויצאה מגבולות האולפן. במסגרת הפרויקט התקיימה הופעה בהפתעה באמפי תל אביב גני יהושע, אליה נמכרו 2,500 כרטיסים במחיר סמלי, כאשר הקהל לא ידע מיהם האמנים המופיעים".