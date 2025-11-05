במהדורות הערב ממשיכה חדשות 12 להוביל בפער ניכר, חדשות 14 שומרת על יציבות ומקדימה את חדשות 13, ו"הפטריוטים" ממשיכים להרשים בפריים-טיים

מנתוני הצפייה שנמדדו אמש עולה כי קשת 12 וערוץ 14 ממשיכים להוביל את תרבות הצפייה בישראל, כשהפער בין שני הערוצים הולך ונסגר. אחד הנתונים הבולטים מגיע מהתכנית שלזינגר וברדוגו, אליה הצטרף שלזינגר שלשום וכבר מצליחה לייצר נתונים היסטריים.

על פי הנתונים, בשעה 19:00, תוכנית המהדורה המוקדמת בקשת 12 הובילה עם 9.5%, אזור מלחמה ברשת השיגה 6.5%, שבע עם יהודה שלזינגר בערוץ 14 רשמה 5.5%, שבע עם שרון גל בערוץ 14 הנוסף קיבלה 5.5%, i24NEWS עם 1.9%, ותוכנית שבע בכאן – 1.7%.

במהדורות החדשות המרכזיות נמשכת ההובלה של חדשות 12 עם 13.8%, בעוד חדשות 14 שומרת על יציבות עם 6.9% – ומקדימה את חדשות 13 שרשמה 5.6%. חדשות 11 הסתפקה ב-4%, וחדשות i24NEWS עם 0.6% בלבד.

בפריים-טיים, הסדרה "נוטוק" בקשת 12 רשמה 12%, הפטריוטים בערוץ 14 המשיכו להחזיק בנתון גבוה של 9.1%, ואחריהם ווארט ברשת עם 8.6%, ובואו לאכול איתי בכאן עם 5.9%.

בתוכניות הלילה: גיא פינס בקשת עם 6.1%, הצינור ברשת עם 4.7%, סטורי לילה בערוץ 14 עם 4.4%, וחדשות הלילה בכאן עם 1.9% בלבד.