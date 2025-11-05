בשעה 14:10 יישמע צופר בודד ביישובים סמוך למירון, כחלק מתרגיל חומרים מסוכנים של פיקוד העורף. במקרה אמת תישמע אזעקה עולה ויורדת

פיקוד העורף מודיע כי היום (רביעי) בשעה 14:10 תתקיים בדיקת התרעה באזור מירון והסביבה. במסגרת התרגיל, תשמע התרעה בצופר בודד ביישובים אור הגנוז, בר יוחאי, מירון וספסופה – כפר חושן, המדמה אירוע חומרים מסוכנים.

בפיקוד העורף מדגישים כי מדובר בתרגיל בלבד, וכי אין כל סיבה לחשש. עם זאת, אם תופעל התרעת אמת, תישמע אזעקה עולה ויורדת ותופץ התרעה אמיתית באמצעי ההתרעה המשלימים – בהם יישומון פיקוד העורף, אתר האינטרנט והודעות לטלפונים ניידים.

מידע נוסף ניתן למצוא במוקד פיקוד העורף בטלפון 104, באמצעות מסרוני וואטסאפ לטלפון 052-9104104, בפורטל הלאומי בכתובת oref.org.il וברשתות החברתיות של פיקוד העורף.