יומיים אחרי ניצן אלון, גם האלוף במיל. יואב פולי מרדכי עוזב את מנהלת החטופים, אליה הצטרף בהתנדבות מתחילת המלחמה. חתנו, רועי יוסף מרדכי, נפל במהלכה

יומיים אחרי התפטרותו של האלוף מיל. ניצן אלון את מפקדת השבויים והנעדרים מודיע הערב האלוף במיל פולי מרדכי גם הוא על עזיבתו את המפקדה. זאת לאחר שהתגייס אליה בהתנדבות מיד עם פרוץ המלחמה.

עוד באותו נושא אלוף במיל': "החטופים נמצאים בסיכון מתמיד לחייהם" 19:38 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

האלוף מרדכי עזב לפרק זמן את היחידה בעקבות חקירתו אך בתיאום עם המשטרה ולבקשת צה"ל והמפקדה חזר אליה במשרה מלאה תוך מחויבות להשבת כלל החטופים.

נזכיר כי חודשיים לאחר פרוץ המלחמה נפל בעזה חתנו רועי יוסף מרדכי הי"ד שאף נושא את שם משפחתו ולאלוף מרדכי היה חשוב להישאר בתפקיד כל עוד יכול לתרום את חלקו למערכה.

בראש המפקדה החדשה יעמוד מעכשיו קצין מאגף המודיעין בדרגת אלוף משנה כדי לסיים את השבת כלל שבעת החטופים החללים שנשארו בידי החמאס.