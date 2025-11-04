יומיים אחרי התפטרותו של האלוף מיל. ניצן אלון את מפקדת השבויים והנעדרים מודיע הערב האלוף במיל פולי מרדכי גם הוא על עזיבתו את המפקדה. זאת לאחר שהתגייס אליה בהתנדבות מיד עם פרוץ המלחמה.
האלוף מרדכי עזב לפרק זמן את היחידה בעקבות חקירתו אך בתיאום עם המשטרה ולבקשת צה"ל והמפקדה חזר אליה במשרה מלאה תוך מחויבות להשבת כלל החטופים.
נזכיר כי חודשיים לאחר פרוץ המלחמה נפל בעזה חתנו רועי יוסף מרדכי הי"ד שאף נושא את שם משפחתו ולאלוף מרדכי היה חשוב להישאר בתפקיד כל עוד יכול לתרום את חלקו למערכה.
בראש המפקדה החדשה יעמוד מעכשיו קצין מאגף המודיעין בדרגת אלוף משנה כדי לסיים את השבת כלל שבעת החטופים החללים שנשארו בידי החמאס.
