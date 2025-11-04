על רקע תקיפות צה"ל המתגברות לצד התעצמות חיזבאללה לאחרונה – בתקופה הקרובה נדע לאן פנינו. למלחמה כוללת לא! אבל לעימות של ימי קרב בהחלט יתכן.

האמירות, הראיונות בכלי התקשורת וגם הפעולות בשטח משני הצדדים הן של צהל והן של החיזבאללה (מבלי להשוות כלל ביניהן) מלמדות על כך שבחודש האחרון השתנתה המגמה בלבנון לחלוטין.

ארגון החיזבאללה בגיבוי מוחלט שמגיע מאיראן מחליט לשדרג את עצמו מחדש וזאת מתוך הנחת העבודה של האיראנים ששלוחיהם במזרח התיכון הולכים ונפגעים בעיקר בשלוש גזרות ובהן: סוריה, עזה וגם במידה לא מבוטלת החותים והעיראקים.

זו הסיבה שבחודש האחרון מנסה הארגון האיראני המכונה משמרות המהפכה לשדרג מחדש את המיליציות האיראניות/ עירקיות, מעביר רקטות וחומרי לחימה משטח סוריה לבקעת הלבנון ומשם למקומות נוספים(רק רק בימים האחרונים דווח על העברתם של מאות רקטות כאלו לטווח קצר לשטח לבנון).

פעילות נוספת של מחבלי חיזבאללה הינה בחסות תושבים שכביכול חוזרים לכפריהם ההרוסים ומתחילים לשקמם בעוד שבפועל הם מנסים לשקם את העמדות השונות ואת המוצבים וכן לבנות מחדש את כוח רדואן שקרוב ל 9000 מחבלים ממנו נפגעו בצורה כזו ואחרת.

גם בעזה מנסה ארגון משמרות המהפכה להפעיל את מרותו במסגרת מלחמה שיש לו עם קטר מממנת חמאס וכמובן החותים שהאיראנים מנסים בכל דרך אפשרית לשדרג את יכולותיו.

ההבנה האיראנית שחיכוך עם ישראל תשרת אותם בדרכים שלהם ולכן ניתנה ההוראה שלהם להגביר את ההתחמשות וההצטיידות הן של החיזבאללה, הן של המיליציות האיראניות בעיראק והן של החותים.

נציין, שלא צהל ולא החיזבאללה אמרו את המילה האחרונה.

במערכת הביטחון מתכוונים להגביר בימים הקרובים את הלחץ הן הדיפלומטי והן הצבאי על גם על ממשלת לבנון וגם על החיזבאללה.

בתקופה הקרובה נדע לאן פנינו. למלחמה כוללת לא! אבל לעימות של ימי קרב בהחלט יתכן.