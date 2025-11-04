שר הביטחון החליט למנות את עו"ד איתי אופיר לתפקיד הפצ"ר. אופיר שימש כיועמ"ש מערכת הביטחון והיה מועמד לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה

שר הביטחון ישראל כ"ץ החליט למנות את עו"ד איתי אופיר לתפקיד הפרקליט הצבאי הראשי במקום הפרקליטה הצבאית המפוטרת יפעת תומר ירושלמי.

אופיר שימש כיועץ המשפטי למערכת הביטחון בין השנים 2024-2017, וקודם לכך עבד כעורך דין במגזר הפרטי בישראל ובארה"ב והיה שותף בכיר במשרד עורכי דין בתל אביב. בשנת 2022 הוא היה בין שלושת המועמדים הסופיים לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. שרת כקצין בחטיבת גבעתי, ובחטיבת המילואים "הנגב".

מינוי מחוץ לפרקליטות הצבאית כדי לנקות ולשקם

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר על המינוי: "יש חשיבות רבה בעת הזאת, נוכח העובדות החמורות שהולכות ונחשפות, למנות באופן מיידי פרקליט צבאי ראשי מחוץ למערכת הפרקליטות, שאינו נגוע בחשד כלשהו ובעל כישורים ראויים, שיוכל לפעול לניקוי, שיקום וארגון מערכת הפרקליטות הצבאית על בסיס עקרונות שבראשם ההגנה על חיילי צה"ל הנלחמים בגבורה בתנאים קשים ומורכבים למען ביטחון מדינת ישראל – ובוודאי שלא ליזום וליטול חלק בעלילות דם שיכפישו את חיילי צה"ל ויפגעו בכבודם ויחשפו אותם לרדיפה בכל העולם.

כשר ביטחון אני נושא באחריות כלפי משפחות המשרתים לשמירת ביטחונם, כבודם ומעמדם של יקיריהם חיילי צה"ל. כך אני עושה ובכוונתי לוודא שכל המערכות האמונות על כך יעשו כך בעתיד.

עו"ד איתי אופיר הוא בעל כישורים ראויים למלא את התפקיד המורכב והמאתגר הזה, שחשיבותו מתעצמת בעת הזאת בזכות ראייתו, ניסיונו ויכולותיו והתפקידים שמילא בעבר".