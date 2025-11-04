העימות סביב תקציב 2026 מתלהט: מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, תקף בחריפות את מנכ"ל האוצר אילן רום לאחר שזה דיבר על בזבוזים וכשלים במערכת הביטחון • ברעם האשים את רום ב"ניצול ציני של מערך המילואים" והדגיש כי הדיון צריך להתמקד בצורך הדחוף לחיזוק כשירות צה"ל מול איומי איראן

עימות חריג מתרחש בין משרד הביטחון למשרד האוצר על רקע הצגת תקציב המדינה לשנת 2026. מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אמיר ברעם, הגיב היום (שלישי) לדברי מנכ״ל האוצר אילן רום, שהאשים את מערכת הביטחון בבזבוזים ובכשלים הקשורים להפעלת מערך המילואים.

בתגובה זועמת לדבריו של מנכ"ל האוצר אמר האלוף (מיל׳) אמיר ברעם: "צר לנו שמנכ״ל האוצר מנצל שוב ובאופן ציני את מערך המילואים, שכולנו חבים לו, רק כדי לייצר מסך עשן ולהסית את הדיון מסוגיות הליבה – הצורך הביטחוני הדחוף להשקיע בחזרה לכשירות ולהאיץ את בניין הכוח של צה״ל ומערכת הביטחון, אל מול האיומים המתהווים ובראשם ניסיונות השיקום המואצים של איראן".

דבריו מגיעים לאחר שמנכ"ל האוצר, אילן רום, אמר מוקדם יותר בכנס הצגת תקציב 2026 כי "יש בזבוזים ודברים שגובלים בפלילים במערך הביטחון, ורשות המסים חוקרת מקרים של ספקים שקיבלו תשלום תמורת ימי מילואים". רום הוסיף ואמר כי "כל שקל שמתבזבז בביטחון הוא שקל שנגרע משירותי רווחה".

בתגובה לביקורת של ברעם אמר מנכ"ל האוצר, אילן רום: "אנחנו לא רוצים לפגוע בביטחון, אבל יש בזבוזים שגובלים בפלילים – מצד הספקים שמשלמים להם בימי מילואים ולא מוציאים חשבונית. עלות המלחמה הישירה היא כ-180 מיליארד שקל. מגיעים אלינו סיפורים יום-יום על תורני מטבח או על ש״ג במילואים. על בזבוז תקציב הביטחון משלמים בבריאות וברווחה".