פרטנר ובית אקשטיין בשיתוף פעולה מרגש: קורס טכנאי סלולר לבני נוער עם אתגרים, שמעניק כלים מקצועיים ועתיד תעסוקתי מבטיח

פעם, צעירים שרכשו הכשרה מקצועית בבתי ספר למדו בעיקר להיות נגרים או ספרים. אבל העתיד כבר כאן. קבוצת התקשורת פרטנר השיקה הבוקר קורס הכשרה ייעודי לטכנאי סלולר, המיועד לתלמידי בית אקשטיין.

היוזמה, שנולדה משיתוף פעולה בין החברה לבין בית אקשטיין מקבוצת דנאל, נועדה לספק לבני נוער כלים יישומיים ומקצועיים שיסייעו להם להשתלב בעולם העבודה ולהעלות את ערכם העצמי.

בית אקשטיין מספק שירותים לילדים, בני נוער ובוגרים בעשרות מסגרות בפריסה ארצית רחבה, ומשרת אוכלוסיות מגוונות: אנשים עם לקויות למידה, לקויות הסתגלות, קשיים רגשיים, אנשים על הרצף האוטיסטי ואנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. שיתוף הפעולה עם פרטנר נובע מההבנה כי הכשרה מקצועית יכולה להעשיר, לסייע ולהעניק ערך משמעותי לחיים.

מבנה הקורס והתכנים

הקורס מתקיים במטה פרטנר בראש העין ובבתי הספר של בית אקשטיין, ומנוהל על ידי צוות טכנאים מומחים של החברה. המשתתפים, תלמידי כיתות י'-יב' מהתיכון על שם עמית מן – פרמדיקית מקיבוץ בארי שנרצחה בעת מילוי תפקידה – יקבלו הכשרה עיונית ומעשית בעולם הסלולר והתקשורת הסלולרית.

הקורס, שיימשך מספר חודשים, כולל לימודי מושגי יסוד בסלולר, היכרות עם מכשירים שונים, וידע בנושאי שיווק, תמחור והתנהלות פיננסית בתחום הטכנאות. בסיומו יקבלו המשתתפים תעודת טכנאי ויוכלו להתמחות במעבדות פרטנר.

חזון משותף: השקעה בדור העתיד

מהלך זה משקף את תפיסת העולם הרחבה של פרטנר: השקעה בדור העתיד, הענקת כלים ומסלולי התפתחות מהצעד הראשון.

יבגני דולקרט, סמנכ"ל משאבי אנוש ותפעול בפרטנר, אמר: "פרטנר רואה חשיבות רבה בהשקעה בדור הצעיר ובהענקת הזדמנויות וכלים לפיתוח מקצועי ואישי. קורס ההכשרה יאפשר לבני נוער לרכוש ידע פרקטי ומיומנויות טכנולוגיות – זה חלק מחוסן שהחברה בישראל זקוקה לו".

לירז אלול-שריג, מנהלת בית הספר עמית מן, הוסיפה: "מזה כ-30 שנים אנו חותרים לאפשר לבני נוער להגדיר את מטרות חייהם, לשפר את איכות חייהם, להשתלב בחברה ולממש את חלומותיהם. חינוך יוצר מחבר בין עולם ההשכלה הכללית לבין הידע המעשי שנוצר ומתגבש כל הזמן בעולם העבודה. למידה מתוך עשייה מזמנת התמודדות עם אתגרי היום-יום ומעניקה משמעות לבני הנוער, לכישוריהם וייחודם האישי – שלרוב יתקשו למצוא זאת בלמידה עיונית בלבד".