הכל מתחיל לצוף: התפתחות דרמטית נוספת בפרשת הפצ"רית חיים רמון באולפן סרוגים: "אהוד ברק הוא החטא הקדמון" 50 שנה להתיישבות: נחנך האודיטוריום במרכז מורשת אלון מורה שקמה ברסלר זוכה לתמיכה מפתיעה: "שחררו אותה" כוחות זק"א וצוללנים הוקפצו לחיפושים אחרי הטלפון של הפצ"רית סער בהודו: "פירוק מדינת הטרור של חמאס עומד בלב תכנית טראמפ" ברק סרי טוען: זו הסיבה שנתניהו ינצח בבחירות הבאות בעקבות היעדרות היועמ"שית: בוטל דיון בכנסת על המאבק בפשיעה הרב אברהם סתיו יוצא להגנת אביו: זה מה שהוא באמת אמר פיקוד העורף בהודעה לציבור לפני הבחירות בניו יורק: טראמפ תומך בקואומו ותוקף את ממדאני הכוח הבינלאומי בדרך לעזה; צה"ל ייסוג בהדרגה מהרצועה במהלך הלילה: חוק התקשורת עבר בקריאה ראשונה 80 שנה אחרי: יד ושם תיעד שמות של 5 מיליון מקורבנות השואה עיכובים בתנועת הרכבות בהרצליה: אדם נפגע מרכבת חולפת אילון מאסק נגד ממדאני האנטי-ישראלי: "הצביעו קואומו!" הבחירות בניו יורק: אנדרו קואומו סוגר את הפער נגד ממדאני מתכוננים להסלמה: בישראל מזהים כי חיזבאללה מתעצם במהירות הפצ"רית נשאלה בחקירה איפה הפלאפון שלה; כך היא השיבה דיווח: נבדק חשד לעיכוב קידום של בכירה בפצ"ר

כוחות זק"א וצוללנים הוקפצו לחיפושים אחרי הטלפון של הפצ"רית

כוחות זק"א וצוללנים הוקפצו לחיפושים אחרי הטלפון של הפצ"רית
החיפושים אחרי הטלפון של הפצ"רית
חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 04.11.2025 / 09:26

יחידת הצוללים של ארגון זק"א תל אביב הוקפצה על ידי כוחות הביטחון במטרה לאתר את הטלפון הנייד של הפצ"רית שנעלם בים

כוחות גדולים של זק"א תל אביב מתוגברים ביחידת צוללנים של הארגון הגיעו הבוקר לחוף הצוק במטרה לאתר את הטלפון הנייד של הפרקליטה הצבאית הראשית.

דובר הארגון מסר כי הכוחות נתבקשו על ידי כוחות הביטחון לבצע את החיפושים.

אמש, נחשף בערוץ 12 התמלולים מחקירתה של הפרקליטה הצבאית הראשית.

המשטרה שאלה : לאן נעלמת ל-3 שעות? מדינה שלמה מחפשת אחרייך, המשפחה שלך בוכה מדאגה. הפצ"רית השיבה אני מבולבלת, אני לא יודעת מה קורה איתי. עוד שאלה המשטרה: איך התקשרת לבעלך? הפצ"רית משיבה: מישהו שנתקלתי בו בסביבה נתן לי את הטלפון שלו. המשטרה: מי? הפצ"רית: לא יודעת, מישהו – אני כבר לא זוכרת.

עוד שאלו במשטרה: איפה הטלפון שלך? הפצ"רית משיבה: אין לי מושג, אולי נפל לי בים – אני באמת לא זוכרת. המשטרה שואלת: זרקת אותו לים? הפצ"רית: לא זוכרת.

 

 

אתר סרוגים פועל להגנת ושמירת זכויות יוצרים ועושה מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים. השימוש ביצירות שבעל הזכויות בהן אינו ידוע נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007.

אם זיהיתם בכתבה זו יצירה שאתם בעלי הזכויות בה נא הודיעו לנו בדואר האלקטרוני ונסיר את התמונה מהאתר בהקדם.
הפצ"רית
זק"א תל אביב
צוללנים

2 תגובות

0 דיונים

1
משה

משום מה זה קצת מזכיר לי את בוז׳י הרצוג בחקירתו. הם פתאום שותקים או לא זוכרים, אלו שרוממות הדמוקרטיה בפיהם. תביעות במיטבה

09:53 04.11.2025
0 7
דווח על תוכן פוגעני
2
אריק

נראה לי שמישהו חבר שלה אסף את זה

10:24 04.11.2025
0 1
דווח על תוכן פוגעני
