כוחות זק"א וצוללנים הוקפצו לחיפושים אחרי הטלפון של הפצ"רית

כוחות גדולים של זק"א תל אביב מתוגברים ביחידת צוללנים של הארגון הגיעו הבוקר לחוף הצוק במטרה לאתר את הטלפון הנייד של הפרקליטה הצבאית הראשית.

דובר הארגון מסר כי הכוחות נתבקשו על ידי כוחות הביטחון לבצע את החיפושים.

אמש, נחשף בערוץ 12 התמלולים מחקירתה של הפרקליטה הצבאית הראשית.

המשטרה שאלה : לאן נעלמת ל-3 שעות? מדינה שלמה מחפשת אחרייך, המשפחה שלך בוכה מדאגה. הפצ"רית השיבה אני מבולבלת, אני לא יודעת מה קורה איתי. עוד שאלה המשטרה: איך התקשרת לבעלך? הפצ"רית משיבה: מישהו שנתקלתי בו בסביבה נתן לי את הטלפון שלו. המשטרה: מי? הפצ"רית: לא יודעת, מישהו – אני כבר לא זוכרת.

עוד שאלו במשטרה: איפה הטלפון שלך? הפצ"רית משיבה: אין לי מושג, אולי נפל לי בים – אני באמת לא זוכרת. המשטרה שואלת: זרקת אותו לים? הפצ"רית: לא זוכרת.