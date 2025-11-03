אילון מאסק התערב בבחירות לראשות עיריית ניו יורק וקרא להצביע לאנדרו קואומו, תוך לעג למועמד האנטי-ישראלי זוהראן ממדאני בציוץ

האיש העשיר בעולם, ומקורבו לשעבר של הנשיא טראמפ, אילון מאסק יצא נגד המועמד האנטי-ישראלי לראשות עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני. מאסק קרא להצביע לאנדרו קואומו המתון ותומך ישראל, ולזנוח את שאר המועמדים.

Remember to vote tomorrow in New York! Bear in mind that a vote for Curtis is really a vote for Mumdumi or whatever his name is. VOTE CUOMO! — Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2025

אילון מאסק, התערב בבחירות לראשות עיריית ניו יורק וקרא בגלוי להצביע למועמד אנדרו קואומו — תוך שהוא תוקף בחריפות את המועמד המוסלמי זוהראן ממדאני, הידוע בעמדותיו האנטי-ישראליות.

מאסק, שבשנים האחרונות הפך לקול בולט בזירה הפוליטית האמריקנית, פרסם לפני זמן קצר, פוסט חריף בחשבון ה־X שלו (לשעבר טוויטר), שקיבל למעלה מ־1.6 מיליון צפיות תוך דקות בודדות.

הוא פתח את דבריו וקרא: “זכרו להצביע מחר בניו יורק!”, ומיד פנה לשגר עקיצה מזלזלת לעבר המועמד הקיצוני, זוהראן ממדאני: “קחו בחשבון שכול קול עבור קרטיס (המועמד הרפובליקני) הוא למעשה קול עבור ממדומי — או איך שלא קוראים לו.”

לאחר שקרא לאנשי ניו יורק לזנוח את המועמד הרפובלקני, קרטיס סליווה, שעל פי רבים מחזק את סיכויו של ממדאני, בעקבות הישארותו במרוץ, מאסק סגר את הדברים והפציר בעקביו: “הצביעו קואומו!”