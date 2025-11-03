לאחר שהפקליטה הצבאית הראשית ערערה במפתיעה על ההחלטה להאריך את מעצרה, בית הדין דחה את הערעור בהחלטה חדה ומהירה, והשאיר את האלופה במעצר ממושך

לאחר שמעצרה הוארך על ידי בית המשפט, בעקבות מה שמתואר כחשדות קונקרטיים לשיבוש הליכי משפט וחקירה, בנוסף לחומרת העבירות עצמן, ערערה במפתיעה הפצ"רית על ההחלטה. בדיון מהיר, בית המשפט בתל אביב דחה את ערעורה בתוקף, והותיר אותה במעצר עד לדיון הבא בנושא.

השופטת שלי קוטין האריכה במקור את מעצרם של שני החשודים המרכזיים (הפצ"רית והתובע הצבאי הראשי לשעבר אלוף-משנה מתן סולומש) בשלושה ימים, עד ל-5 בנובמבר, ופירטה כי קיימת עילת מסוכנות באשר לתומר-ירושלמי, הובהר בנוסף כי קיים חשד לשיבוש חקירה.

השופטת פירטה בהחלטתה כי החשדות המיוחסים לקצינה הבכירה הם מרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה, שיבוש מהלכי משפט ומסירת ידיעה בידי עובד ציבור.