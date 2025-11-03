אחרי שרותי ברודו העלתה טענות נגדו, שהוא גייס ו"גנב" לה עובדים, השף אסף גרניט מגיב לכך ומכחיש: "העובדים קודם עזבו אותה, ואז באו לעבוד אצלנו"

היום (שני) דווח כי המסעדנית והשפית רותי ברודו יצאה נגד השף אסף גרניט וטענה כי הוא גייס עובדים – מבין העובדים שלה. עכשיו, גרניט מגיב לדברים ומכחיש את כל הנושא: "זה לא נכון, אנחנו לא גייסנו".

בקטע החדש שהתפרסם, מתוך הפודקאסט "לשבת לקחת" מאת נדב בורנשטיין וכפיר ארביב, המגיש פתח ואמר: "רותי ברודו ישבה אצלנו בפודקאסט, והיא טענה שגייסת מתחת לעיניה עובדים ב-'הוטל מונטיפיורי', ולקחת אותם לקבוצה שלך. והיא נעלבה".

לכך השיב השף גרניט: "היא נעלבה? קודם כל אין לרותי את המנגנון הזה. בואו נהיה אמיתיים. ואני אומר את זה כמחמאה", הוא מבהיר. "אני מבין שככה היא מרגישה וחושבת", הוא מתייחס לטענות שלה כי גייס עובדים שלה, שיעברו לעבוד אצלו. "אבל זה לא נכון", הוא מכחיש.

"העובדים שעבדו אצלה ועברו לעבוד אצלי קודם עזבו אותה, ואז באו לעבוד אצלנו. אנחנו לא גייסנו, לא ישבנו אצלה במסעדה והצענו לאנשים עבודה בזמן שהם עובדים אצלה. כי אנחנו לא עושים דברים כאלה. חיכינו, וכשמישהו בא אלינו ואומר לנו 'תקשיבו, אני מסיים ואני רוצה לדעת האם אצלכם יש לי עתיד או אופק'. ואתה יודע שהאיש הזה הוא מוכשר ויש לו רזומה במקום נהדר, למה שלא תיקח אותו?"

הוא ממשיך ומספר שאכן עובדים של רותי ברודו פנו אליהם ושאלו אם יוכלו לעבוד אצלם, ואומר "למה שנגיד להם לא? רותי תופסת את זה אחרת, וזה מבאס אותי. כי אני מאוד מעריך אותה מקצועית, אני חושב שהיא מהמסעדניות הכי טובות אם לא הכי טובה שהייתה פה".

"ולנו יש תפיסת מציאות שונה לגבי איך אנחנו מפתחים אנשים מבפנים, לגבי הדרך לגדול, אין לי שום ביקורת על איך שהיא גדלה כי היא פאקינג מפלצת, וזה ארגון מעורר הערכה לכמה שהוא טוב, כמה שהוא רווחי וכמה שהוא מנוהל היטב".