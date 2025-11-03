מפקד החטיבה הדרומית, אלוף משנה גיל ורנר, הספיד את המח"ט לשעבר אסף חממי ז"ל, אחרי שגופתו הושבה לישראל: "היה עמוד האש לפני המחנה, הלך ראשון ובחר כל פעם מחדש לעמוד בחזית"

מפקד החטיבה הדרומית, אלוף משנה גיל ורנר, נשא הבוקר (שני) דברים לזכרו של החלל החטוף אסף חממי ז"ל, מפקד החטיבה לשעבר שגופתו הושבה אמש לישראל.

"758 הימים שבהם הלב של החטיבה לא פסק לפעום בשמו. שבהם ידענו – עוד נשיב אותו הביתה. והיום הוא שב אלינו, סמל להקרבה, למנהיגות ולמילה אחת שהוא גילם כל חייו, הנני" אמר ורנר. "אסף חממי זכרונו לברכה היה עמוד האש לפני המחנה, הלך ראשון ובחר כל פעם מחדש לעמוד בחזית. הוא לא שאל למה אני, אלא איך אני, איך אני בוחר להגיד, להוביל, איך אני שומר על אנשיי".

"בזמן הזה נאחל לשובם של שמונה גופות החטופים שנותרו ברצועת עזה לקבורה ראויה בגבולות מדינת ישראל" הוסיף. "אלוף-משנה אסף חממי זכרונו לברכה, מפקד, לוחם ואדם. יהי זכרך ברוך אחינו, מפקדנו ואהובינו. הנני ואנחנו אחריך".