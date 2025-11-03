בעקבות ההחלטה שהתפרסמה על קיצוץ כוחות ההגמ"ר ביהודה ושומרון. במועצה האזורית גוש עציון הודיעו לתושבים כי כוחות ההגמ"ר ביו"ש יקוצצו ב-25%

בעקבות ההחלטה שהתפרסמה על קיצוץ כוחות ההגמ"ר ביהודה ושומרון. במועצה האזורית גוש עציון הודיעו לתושבים כי כוחות ההגמ"ר ביהודה ושומרון יקוצצו ב-25%. מהמהועצה נמסר כי כיתות הכוננות תוגברו וכן נרכשו אמצעי לחימה נוספים.

הודעת המועצה: "בעקבות הודעת צה"ל על רידוד תקני ההגמ"ר בכלל ובגוש עציון בפרט, חשוב לנו לעדכן אתכם שאנחנו במועצה מלווים את הנושא מקרוב ופועלים כדי שהקיצוץ בחיילי הגמ"ר יהיה מינימאלי. בתחילה תוכנן קיצוץ משמעותי של כלל תקני ההגמ"ר ב-70% ולאחר עבודה שלנו ביחד עם שאר המועצות הוחלט על קיצוץ של כ-25% בלבד".

מראש המעוצה ירון רוזנטל נמסר: "אני בשיח ממושך עם אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט והגורמים הרלוונטיים כדי שהביטחון בגוש עציון כל הזמן ישתפר. במקביל, המועצה, החטיבה והפיקוד פועלים לחיזוק מערך הביטחון היישובי: תוגברו כוחות הכוננות, נרכשו אמצעי לחימה נוספים, נעשו היערכויות נוספות לשמירה על מוכנות מרבית אנו נמשיך לפעול ביחד עם צה"ל ומשרד הביטחון כדי לוודא שגוש עציון יישאר בטוח, שמור ומוגן".