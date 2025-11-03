האם הכול קבוע מראש או שיש לנו בחירה חופשית אמיתית? בספרו החדש "השנה שאחרי הפור", אברהם אליצור שוזר סיפור מרגש על אמונה, ספק וגורל, דרך חבורת חברים מישיבה דתית-לאומית שחייהם משתנים בעקבות ברכה אחת

שאלות של גורל ובחירה חופשית, השתדלות וביטחון מלוות אותנו משחר ימי ההיסטוריה. האם הדברים קבועים מלמעלה או שיש לנו בחירה חופשית אמיתית? גם כשאנחנו רציונליים, לפעמים הספק מתגנב ומעלה תהייה אם לא מדובר פה בגורל.

השנה שאחרי הברכה

בספרו החדש "השנה שאחרי הפור", אברהם אליצור רוקם סיפור מרתק, על אף שהסוף ידוע מראש, סביב חבורת חברים מישיבה עלומה שיוצאים בפורים לקבל ברכה מרב מקובל. אחד מבקש פרנסה, אחד הצלחה בלימוד, אחד זיווג הגון ואחד פרי בטן. הם נוסעים אליו באמצע הלילה, כי שמעו שהברכות שלו מתגשמות.

המקובל, ר' יצחק, קוצב שנה להתגשמות הברכות – וכך מתחיל גלגל השנה להתגלגל, ואנחנו מלווים את החבורה – זאבי, יוני, מיכאל, איתן ועקיבא, לאורך שנה שלמה מחג לפתחו של חג.

גורל, תפילה ובחירה

איתן ואשתו מעין מצפים ומייחלים לילד אחרי כמה שנות נישואין וטיפולים. יוני מתמודד עם קשיי פרנסה וגם עם זוגיות לא פשוטה שמסתיימת בגירושין – תופעה לא שכיחה בעולם הישיבות. אמו של זאבי חולה בסרטן ועוברת טיפולים שלא עוזרים, עקיבא מאבד את טעם הלימוד והתשוקה לתורה, ומיכאל, בגילו המופלג, מחפש את האחת.

הספר מדלג בין העלילות השונות ומלווה את הגיבורים בסיטואציות היומיומיות, כשהכול מתרחש לאורך השנה – מפורים ועד פורים.

בין שיעור גמרא לדייט

אליצור מכיר היטב את עולם הישיבות הציוני-דתי ואת הווי התלמידים שבו. הוא מצליח לתאר בעדינות ובדיוק את עולמם של הבחורים בגילאים ובשלבים השונים – מי שכבר נשוי, מי שמעמיק בלימוד ומי שמחפש את האחת.

למי שאינו מכיר, נפתח חלון לעולם שבו הבחורים עסוקים בדייטים, חתונות, משחקי כדורסל וחיי חברה תוססים: ולמי שמכיר – זו חזרה הביתה, אל הרגעים הקטנים שמרכיבים את חיי הישיבה.

סיפור שקט ונוגע

אליצור מצליח לכתוב סיפור מרתק, קריא ויפה, שמעניק חוויית קריאה רגועה ונעימה. זהו ספר על אמונה, על ספק, ועל המקום שבו הבחירה האנושית פוגשת את ההשגחה האלוקית.

השנה שאחרי הפור – אברהם אליצור, 270 עמודים, הוצאת "ידיעות ספרים".