הנשיא הסורי אחמד א-שרע צפוי לבקר בבית הלבן שבוושינגטון ולהיפגש עם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ ב-10 בנובמבר.

זהו יהיה ביקורו הראשון של נשיא סוריה בבית הלבן מאז ומעולם.

במהלך ביקורו צפוי הנשיא הסורי להצטרף לקואליציה העולמית נגד ארגון הטרור דאע"ש.