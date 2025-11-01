הנשיא הסורי אחמד א-שרע צפוי לבקר בבית הלבן שבוושינגטון ולהיפגש עם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ ב-10 בנובמבר.
זהו יהיה ביקורו הראשון של נשיא סוריה בבית הלבן מאז ומעולם.
במהלך ביקורו צפוי הנשיא הסורי להצטרף לקואליציה העולמית נגד ארגון הטרור דאע"ש.
לראשונה מאז ומעולם יבקר נשיא סוריה בבית הלבן, שם הוא צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ ולהצטרף לקואליציה העולמית נגד דאע"ש
הנשיא הסורי אחמד א-שרע צפוי לבקר בבית הלבן שבוושינגטון ולהיפגש עם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ ב-10 בנובמבר.
זהו יהיה ביקורו הראשון של נשיא סוריה בבית הלבן מאז ומעולם.
במהלך ביקורו צפוי הנשיא הסורי להצטרף לקואליציה העולמית נגד ארגון הטרור דאע"ש.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים