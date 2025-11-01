מסעדת אנטוני'ס מתמחה במטבח האיטלקי עם פיצות מקמח מחמצת ותוספות טעימות במיוחד, לצד מנות ראשונות כמו צ'יפס כמהין וריזוטו עסיסי – הכירו את ה-פיצה של ירושלים

בסמטאות מרכז העיר ירושלים, מסתתרת לה פיצרייה ומסעדה איטלקית עם פיצות ומאכלים איטלקיים אותנטיים. מיד כשמגיעים למסעדה ניתן לחוש באווירה הקסומה באוויר, המכילה אוכל מדהים ללא פשרות לצד קהל שמח שנהנה לאכול פיצה באוויר הירושלמי.

השף אנטוני, עבד במסעדות מישלן בעבר, פתח רשת מסעדת בבלגיה ולאחר שחזר בתשובה, הוא סגר אותן, עשה עליה ופתח את המסעדה קצת אחרי הקורונה. המקום מלא בסועדים ויש להזמין מקום מראש בשביל שתוכלו לטעום גם אתם מהחוויה הזו.

בנוסף, השף מקפיד על בצק מחמצת שנעשה במקום ופיצות עסיסיות בטאבון. התפריט של המסעדה עשיר למדי ומכיל מנות ראשונות, סלטים, פיצות, קינוחים ועוד.

במנות הראשונות תוכלו לטעום את הפוקצ'ה המפורסמת של המקום, פוקצ'ה עם שום, עוד תוכלו לטעום את צ'יפס אנטוניס המפורסם – צ'יפס כמהין, פרמזן וצ'דר. עוד תוכלו להנות ממנה ראשונה בשם סופלי, מעין ריזוטו מוצלח וטעים.

בקטגורית הסלטים תמצאו סלט קפרזה טעים, סלט קיסריה ועוד. גם אוהבי הדגים ימצאו את מקומם עם מנות כמו פיש אנד צ'יפס והמבורגר דג.

וכעת מגיעים לגולת הכותרת, הפיצות המפורסמות של השף. אנחנו טעמנו את פיצה "עשירה", עם רוטב עגבניות ביתי, קרם כמהין, מוצרה ופטריות טריות. והפיצה שהשאירה אותנו עם טעם לעוד, היא פיצה ה"קפרינה", פיצה לבנה עם רוטב גבינה ביתי, מוצרלה, גבינת עיזים, דבש ואורוגולה – לא לפספס!

להשלמת החוויה תוכלו להזמין קוקטייל טעים וכמובן איך לא, קינוחים נוטפי שוקולד כמו ה"מתוקה", פוקצ'ה ממולאת בשוקולד ומסקרפונה וניל וקרם שמנת וקרם ברולה פיסטוק טעים במיוחד.

הכשרות של הפיצה היא מהודרת ביותר, בד"ץ מהדרין ירושלים.

כתובת: שושן 4, ירושלים

שעות פעילות: א-ה: 12:00-24:00 ו: סגור, שבת: 20:30-24:00.

טלפון להזמנות/מסעדה: 077-9966229