רמה משפטית: שר המשפטים יריב לוין מנצל סעיף בחוק ומדיח את היועמ"שית גלי בהרב מיארה מטיפול בפרשת "שדה תימן" ובחקירת הפצ"רית היוצאת

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הודיע לעו״ד גלי בהרב מיארה (מבלי לציין שהיא היעומש"ית) כי היא מונע ממנה מלעסוק בכל דבר הקשור לפרשת שדה תימן.

במכתב ארוך שמיועד "לעו"ד גלי בהרב מיארה" הוא אוסר עליה מתוקף סמכותו להתעסק בחקירת הדלפת הסרטון, בעבירות השיבוש והפגיעה בהליכים המשפטיים שבוצעו לכאורה במסגרת הפרשה ובמינוי מ״מ או מחליף לפצ״רית שנאלצה לסיים את תפקידה.

במכתב כותב לה לוין כי מבלי לגרוע בהחלטה להדיח אותה (החלטה שמעוכבת על ידי בג"צ), מתוקף סמכותו לפי סעיף 23א לחוק שירות המדינה, הוא מונע ממנה לעסוק בנושא מסוים הקשור לפרקליטות הצבאית ולחקירת שדה תימן.

שר המשפטים קבע כי מניעה זו חלה על היועמ"שית ועל כל הכפופים לה ישירות, ומקורה במעורבותה האישית לכאורה בפרשה זו ובעובדה שקיימת הסתברות גבוהה שתידרש עדותה בשלושת הנושאים:

חקירת הדלפת סרטון "שדה תימן": היועמ"שית מנועה מלעסוק בחקירת הדלפת הסרטון מבסיס "שדה תימן", אשר לטענת השר "השמיץ את חיילי צה״ל, הוציא את דיבתם רעה בעולם ופגע קשות באינטרסים של מדינת ישראל". שיבוש ופגיעה בהליכים משפטיים: איסור על עיסוק בעבירות השיבוש והפגיעה לכאורה בהליכים המשפטיים והחקירתיים שהתנהלו במסגרת פרשת ההדלפה. מינוי מחליף לפצ"רית: מניעה מלעסוק במינוי ממלא מקום או מחליף לפרקליטה הצבאית הראשית (פצ"רית) שנאלצה לסיים את תפקידה.

טענות חמורות על הטעיית בג"ץ

במסגרת מכתבו, טען השר לוין כי המניעה נובעת גם ממעורבות לכאורה של היועמ"שית ו/או כפופיה במתן "מענים שקריים לכאורה" בתשובות שניתנו לבג"ץ. השר הצביע על שתי דוגמאות מרכזיות:

טשטוש ממצאי החקירה: בהודעה לבג"ץ מיום 16 בספטמבר 2025, נטען לכאורה כי הבדיקה המקדימה הגיעה למיצוי וכי אין בסיס לטיפול פלילי, וכי אין תשתית ראייתית מפלילה. השר קובע כי הודעה זו "איננה אמת", מאחר שמקור העברת הסרטון התגלה בהמשך "באמצעי חקירה בסיסי". לפיכך, קיים צורך חיוני בבירור יסודי ונמרץ של חלקם של הגורמים שהביאו להודעה זו.

הדלפת הסרטון והנזק העצום: נטען כי בדיווח מיום 16 בספטמבר 2025, היועמ"שית מנעה לכאורה מבית המשפט לראות את "התמונה האמיתית של הנזק העצום שגרם הסרטון למדינת ישראל וחייליה". הדיווח טען כי לא מדובר במידע מסווג או בטחוני וכי פרסומו לא גרם נזק לביטחון המדינה. השר לוין הגדיר טענה זו כ"מופרכת בעליל", בהינתן שהסרטון הציג את חיילי צה"ל "כאנסים", בעיצומה של מלחמה רב-חזיתית. השר האשים כי בכך נמנע לכאורה מבג"ץ להיחשף לאמת בדבר הנזקים העצומים שנגרמו לעולם, לרבות בהקשר האנטישמיות והמאבק מול משרד התפוצות.

גיבוי הפצ"רית לשעבר

טענה נוספת במכתב נוגעת להגנה לכאורה על הפצ"רית היוצאת מפני בדיקה עצמאית. כאשר עלתה טענת ניגוד עניינים בבג"ץ נגד מינוי סגנה של הפצ"רית היוצאת, בתגובה לבג"צ מטעם היועמ"שית נכתב כי אין מקום להעלאת טענות המטילות דופי ללא בסיס, וכי "חזקה על גורמי האכיפה בצה"ל כי הנושא ייבדק כנדרש". לוין טען כי בגישה זו, חתרו הגורמים המשפטיים להשאיר את הבדיקה דווקא בידי מי שכפוף לפצ"רית לשעבר.

הפצ"רית עצמה, במכתב התפטרותה מיום 31 באוקטובר 2025, אכן אישרה והודתה כי היא זו שהוציאה את החומר לתקשורת, ונימקה זאת בניסיון "להדוף את התעמולה השקרית" נגד גורמי אכיפת החוק בצבא. לאור זאת, עולה השאלה במכתב השר כיצד ידעו במערכת המשפטית לכתוב לבג"ץ על רקע ההדלפה, עשרה חודשים לפני הודאתה של הפצ"רית.