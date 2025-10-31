לאחר פרסום החשדות נגד הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט מגיב וקורא למצות את החקירה "ללא מורא וללא משוא פנים", ומזהיר מפני הסתה בציבור

הרמטכ"ל לשעבר וח"כ גדי איזנקוט מתייחס היום (שישי) לחשדות נגד הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר ירושלמי, שנחקרת בחשד למעורבות בהדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן.

איזנקוט אמר: "כרמטכ״ל לשעבר התאכזבתי לשמוע. יש למצות את החקירה וההליכים ללא מורא וללא משוא פנים. אם יתבררו הדברים כנכונים – זהו אירוע חמור שאין לו מקום בצה"ל".

עוד הוסיף איזנקוט קריאה לשמור על שיח אחראי: "אני מפציר שלא לתת לדברי ההסתה לתפוס מקום בשיח הציבורי".

מוקדם יותר היום, החליט שר הביטחון ישראל כ"ץ כי הפצ"רית תומר ירושלמי לא תשוב לתפקידה בשלב זה, נוכח חומרת החשדות ורגישות תפקידה כאחראית על אכיפת החוק בצה"ל. בימים הקרובים צפוי להתחיל הליך למינוי פרקליט צבאי ראשי חדש.