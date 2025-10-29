פסטיבל האדריכלות "בתים מבפנים – ירושלים" חוגג 19 שנים וחוזר בשני סופי שבוע רצופים – עם תכנית עשירה ומלאת הפתעות: מוזיאון הכנסת החדש בבית פרומין, חפירות הקישלה שמתחת למגדל דוד, בית המשפט העליון, בית תרבות יפן החדש בגן הבוטני, אנדרטת "חרבות ברזל" המרגשת ופארק רופין החדש – לצד עשרות בתים, חצרות ואתרים ייחודיים שנפתחים לציבור, רבים מהם לראשונה.

זו ההזדמנות לגלות את ירושלים מבפנים – בין עבר לעתיד, בין שימור לחדשנות, והכניסה? חופשית! (לחלק מהסיורים נדרש רישום מראש).

מוזיאון הכנסת בבית פרומין

הבניין שבו ישבה הכנסת בשנות ה-50 וה-60 קם לתחייה – בשימור מעמיק שהפך אותו למוזיאון חי, עם תצוגות אינטראקטיביות וסיורים בהובלת האדריכלים והאוצרות. מי שנכנס לשם מרגיש כאילו חזר ליום שבו הוכרזו חוקי המדינה הראשונים.

(צילום: סרוגים)

הקריה הלאומית לארכיאולוגיה

האדריכל משה ספדי תכנן כאן מבנה שמרגיש כמו ירידה לחפירה אמיתית – תת-קרקעי, מלא ממצאים, ואור טבעי שמסנן פנימה מלמעלה. סיורים יוצאים כל שעה, ואי אפשר להישאר אדישים.

הקריה הלאומית לארכיאולוגיה.(צילום: אסף פרץ רשות העתיקות)

מרכז ניהול ובקרת תנועה

הלב הפועם של התחבורה הירושלמית. מבפנים זה נראה כמו סרט מדע בדיוני – מסכים, מצלמות, שליטה מלאה בכל צומת בעיר.

בריכת ימק"א ההיסטורית

לפני שהיא הופכת לבריכה הידרותרפית – אפשר לרדת למטה ולהרגיש את הוד העבר. עמודי הברונזה, תאורת השמש הרכה, ופסיפסים מקוריים משנות ה-30. אחד המקומות הכי יפים (והכי סגורים) בעיר.

בריכת ימקא ההיסטורית. (צלם: גיא יצחקי)

בית תרבות יפן

בלב הגן הבוטני, קמה השנה פגודה יפנית אמיתית – בנויה בעבודת יד, בעץ, עם דיוק יפני מושלם. שילוב של שלווה מזרחית וירושלמית. אחרי הסיור – נשארים לטייל בגן בלי עלות.

בית תרבות יפן. (צילום: דניאל חנוך)

אנדרטת "חרבות ברזל" ופארק רופין

מתחם חדש ומרגש שנולד מהכאב של 7 באוקטובר. אנדרטה בצורת מגן דוד, לוחות ברזל שמזדקרים לשמיים, וסיפור תכנון שמדבר על זיכרון, תקווה והמשכיות. קשה להישאר אדישים.

האנדרטה. (צלם: הראל גלבוע)

לאוהבי ירושלים וסקרנים במיוחד:

הנסתר מתחת לשער יפו

כן, מתחת לשער הכי מצולם בעיר מסתתר עולם שלם: אמת מים עתיקה, בית מרחץ ביזנטי וקטעי חומה מהמאה ה-13. בקרוב זה יהפוך לפארק ארכיאולוגי פתוח – והסיור נותן הצצה ראשונה.

חפירות הקישלה – מגדל דוד

ירידה נדירה אל אתר חפירה פעיל. בין שכבות האדמה נחשפים שרידים של כל תקופה אפשרית בעיר – עם הסברים של אדריכלים ואוצרים במקום.

מתחם חסבון

ארבעה מבנים לשימור באמצע העיר, שמספרים 150 שנה של בנייה ירושלמית. זהו שיעור חי באדריכלות – מי שאוהב היסטוריה, לא ירצה לצאת.

מקור ברוך ממקור ראשון

סיור בשכונה החרדית שזוכה כעת לעדנה מחודשת – בין בתים ישנים, חזיתות מתקלפות ויוזמות התחדשות עירונית. שילוב מרתק של מסורת וקידמה.

בית המשפט העליון

סיור אדריכלי-אמנותי שמסתיים במפגש עם שופט אמיתי. הבניין של האדריכלים עדה ורם כרמי נותר מהיפים בישראל, עם קווים נקיים וסמליות ישראלית בכל פרט.

בית המשפט העליון. (צלם: יוסי זמיר מאוסף מוזיאון מורשת בתי המשפט)

"בתים פרטיים" – השראה אמיתית מבפנים:

בית בבקעה

דירה בת 150 שנה שהפכה לפנינת עיצוב חמה ומלאת חיים – חלל אירוח שהוא גם סטודיו ליוגה, קירות אבן שמתחברים לזהב של השקיעה, ואווירה ירושלמית שקשה להסביר במילים.

בית בבקעה. (Moodauthors-7-scaled)

מוסררה אהובתי

בית בן מאה שנה שהיה פעם מוקד הפנתרים השחורים, והיום נושם יצירה, משפחה וצבע. כל פינה שם מספרת סיפור של תיקון.

מוסררה אהובתי. (צלם: דניאל חנוך)

דירה בשוק מחנה יהודה

50 מ"ר של יצירתיות: דלת סודית למקלחת, מרפסת לנחלאות, ועיצוב שמוכיח שקסם אמיתי לא תלוי בגודל.

דירה בשוק מחנה יהודה. (צלם: מושי גיטליס)

הבניין הנסתר

פרויקט תמ"א שימור באמצע סמטה כמעט נסתרת – שילוב מפתיע של לובי פתוח, צבעים רכים וצמחייה עירונית. מסוג המקומות שגורמים לך לעצור ולצלם.

הבניין הנסתר. (צילום: נמרוד כהן)

הבית בחזקיהו המלך

על שרידי בית ישן בקטמון נבנה מבנה חדש שמשמר כל פרט: אבן ירושלמית, ברזל מעוצב, אפילו עץ האקליפטוס העתיק. תענוג לאוהבי שימור קפדני.

צפו בטעימה מאירועי "בתים מבפנים ירושלים"

(באדיבות יח"צ בתים מבפנים)

פסטיבל "בתים מבפנים – ירושלים" הוא לא עוד אירוע תרבותי, אלא חגיגה של עיר שנושמת אדריכלות, היסטוריה וחדשנות באותו הזמן. בכל שנה נדמה שכבר ראינו הכול – אבל השנה הפסטיבל מצליח להפתיע מחדש: משחזור הכנסת הישנה ועד חפירות מתחת לשער יפו, מבית תרבות יפן ועד האנדרטה החדשה שמנציחה את 7 באוקטובר.

ירושלים נפתחת, ואתם מוזמנים להיכנס פנימה, אל הלב שלה. לפרטים נוספים ולהרשמה – כנסו לאתר של "בתים מבפנים – ירושלים"