פסטיבל "בתים מבפנים – ירושלים" חוזר בגדול: עשרות סיורים חינמיים, אתרים נסתרים שנפתחים לראשונה, ואירועים שמגלים את העיר מבפנים

פסטיבל האדריכלות "בתים מבפנים – ירושלים" חוגג 19 שנים וחוזר בשני סופי שבוע רצופים – עם תכנית עשירה ומלאת הפתעות: מוזיאון הכנסת החדש בבית פרומין, חפירות הקישלה שמתחת למגדל דוד, בית המשפט העליון, בית תרבות יפן החדש בגן הבוטני, אנדרטת "חרבות ברזל" המרגשת ופארק רופין החדש – לצד עשרות בתים, חצרות ואתרים ייחודיים שנפתחים לציבור, רבים מהם לראשונה.

זו ההזדמנות לגלות את ירושלים מבפנים – בין עבר לעתיד, בין שימור לחדשנות, והכניסה? חופשית! (לחלק מהסיורים נדרש רישום מראש).

מוזיאון הכנסת בבית פרומין

הבניין שבו ישבה הכנסת בשנות ה-50 וה-60 קם לתחייה – בשימור מעמיק שהפך אותו למוזיאון חי, עם תצוגות אינטראקטיביות וסיורים בהובלת האדריכלים והאוצרות. מי שנכנס לשם מרגיש כאילו חזר ליום שבו הוכרזו חוקי המדינה הראשונים.

הקריה הלאומית לארכיאולוגיה

האדריכל משה ספדי תכנן כאן מבנה שמרגיש כמו ירידה לחפירה אמיתית – תת-קרקעי, מלא ממצאים, ואור טבעי שמסנן פנימה מלמעלה. סיורים יוצאים כל שעה, ואי אפשר להישאר אדישים.

מרכז ניהול ובקרת תנועה

הלב הפועם של התחבורה הירושלמית. מבפנים זה נראה כמו סרט מדע בדיוני – מסכים, מצלמות, שליטה מלאה בכל צומת בעיר.

בריכת ימק"א ההיסטורית

לפני שהיא הופכת לבריכה הידרותרפית – אפשר לרדת למטה ולהרגיש את הוד העבר. עמודי הברונזה, תאורת השמש הרכה, ופסיפסים מקוריים משנות ה-30. אחד המקומות הכי יפים (והכי סגורים) בעיר.

בית תרבות יפן

בלב הגן הבוטני, קמה השנה פגודה יפנית אמיתית – בנויה בעבודת יד, בעץ, עם דיוק יפני מושלם. שילוב של שלווה מזרחית וירושלמית. אחרי הסיור – נשארים לטייל בגן בלי עלות.

אנדרטת "חרבות ברזל" ופארק רופין

מתחם חדש ומרגש שנולד מהכאב של 7 באוקטובר. אנדרטה בצורת מגן דוד, לוחות ברזל שמזדקרים לשמיים, וסיפור תכנון שמדבר על זיכרון, תקווה והמשכיות. קשה להישאר אדישים.

לאוהבי ירושלים וסקרנים במיוחד:

הנסתר מתחת לשער יפו

כן, מתחת לשער הכי מצולם בעיר מסתתר עולם שלם: אמת מים עתיקה, בית מרחץ ביזנטי וקטעי חומה מהמאה ה-13. בקרוב זה יהפוך לפארק ארכיאולוגי פתוח – והסיור נותן הצצה ראשונה.

חפירות הקישלה – מגדל דוד

ירידה נדירה אל אתר חפירה פעיל. בין שכבות האדמה נחשפים שרידים של כל תקופה אפשרית בעיר – עם הסברים של אדריכלים ואוצרים במקום.

מתחם חסבון

ארבעה מבנים לשימור באמצע העיר, שמספרים 150 שנה של בנייה ירושלמית. זהו שיעור חי באדריכלות – מי שאוהב היסטוריה, לא ירצה לצאת.

מקור ברוך ממקור ראשון

סיור בשכונה החרדית שזוכה כעת לעדנה מחודשת – בין בתים ישנים, חזיתות מתקלפות ויוזמות התחדשות עירונית. שילוב מרתק של מסורת וקידמה.

בית המשפט העליון

סיור אדריכלי-אמנותי שמסתיים במפגש עם שופט אמיתי. הבניין של האדריכלים עדה ורם כרמי נותר מהיפים בישראל, עם קווים נקיים וסמליות ישראלית בכל פרט.