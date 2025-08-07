ירושלים של בין הזמנים: מסע קסום בין היסטוריה, תרבות וטעמים - סרוגים

הכותל (צילום: קובי פינקלר, סרוגים)

אוויר ההרים הצלול (בירושלים) כיין, בכל ימות השנה, מורגש הרבה יותר בחודשי הקיץ החמים. ביקרתי השבוע בירושלים בצוהרו וערבו של יום. היכן היא הלחות המעיקה של מישור החוף והמרכז? פשוט לא קיימת. טיילתי במהלך היום בין אתריה (וכמה נחמד לגלות שכל יום מתחדש כאן משהו) ולעת ערב הגעתי למתחם ממילא.

סיפור כיסוי: מכסי הביוב מספרים היסטוריה

סיור חדש מוצע כאן סיפור כיסוי. תחילתו במתחם מדרחוב ממילא. סיפורם המפתיע של מכסי הביוב בירושלים. זהו טיול מפתיע, מצחיק ומעורר מחשבה. מסתבר שכשמתבוננים במכסי הביוב, נחשפים סיפורים מרתקים: חילופי שלטון דרמטיים, התפתחויות טכנולוגיות, מאבקים צבאיים ושיתופי פעולה סודיים. פשוט לגלות את ההיסטוריה המטורפת של העיר הזאת, בדרך חדשה מתאים מגיל 15 ומעלה. פרטים איקא: 054-5366101

לילות ירושלים: קסם של אווירה

גם הלילות בעיר מטיבים עם הגוף. הנפש וההרגשה. בכל פינה מרגישים את ניחוחה המיוחד של העיר. את הדרך לירושלים עשינו בצורה שונה. עלינו על רכבת מגוש דן. מיזוג מעולה, דיוק שוויצרי על השניות, מעברים נוחים ובתוך פחות מחצי שעה ממרכז תל אביב אתה בבירה. אם אתם מאזור השרון שעה.

בין הזמנים: הזדמנות להתאהב בירושלים מחדש

ימי בין הזמנים בירושלים, מהווים מקום אידיאלי לביקור, הזדמנות להתבשם מאווירה המופלא של העיר והמגוון של האתרים ההיסטוריים שמציע הבירה. הטיול והשיטוט בסמטאות הוא הזדמנות "להחליף אוויר ולהתבשם מאווירה", להיחשף לנופיו הייחודיים של האזור, לגלות סמטאות ציוריות וחבויות, לפגוש נשים שמספרות על עברן, וממש על הדרך, להתרשם מתנופתה של ירושלים.

סיור בימים אלו בעיר העתיקה שחוברה לה יחדיו, הוא סיור אל ימים עברו. ימים בהם, תפארתה של ירושלים הייתה מושרת בפי כל והדרה קיבל את המונח "תשעה קבין של יופי נטלה ירושלים".

הגשר הגדול: סיפור פאר וחורבן

אחרי או לפני סיפור הכיסוי הלכנו למקום שמחבר הכל. הלכנו תחילה לגשר המחבר בין חלקי ירושלים ובעבר עד להר המוריה. סיפור פארה וחורבנה של ירושלים כולה. סיפורו של הגשר הוא גם סיפור פארה וחורבנה של ירושלים כולה. אמת המים שעל הגשר היא פלא הנדסי. כדי להוביל את המים מבריכות שלמה שבבית לחם בנו החשמונאים אמה באורך של כ-23 קילומטר שעוברת דרך ארמון הנציב, משכנות שאננים והרובע היהודי.

פלא הנדסי זה שנוצר בטכנולוגיה מתקדמת לתקופתה מעיד על פארה של ירושלים. אמה זו שימשה כאחד ממקורות המים המרכזיים של ירושלים במשך כמעט 2000 שנה עד ימי המנדט הבריטי.

את חורבנה של ירושלים אפשר לראות דרך הריסתו של הגשר שהתרחש פעמיים במהלך ההיסטוריה. בפעם הראשונה היו אלו החשמונאים עצמם שהחריבו אותו. בניה של שלומציון המלכה החריבו את הגשר במהלך מאבק ביניהם. ההרס השני של הגשר נעשה בזמן חורבן בית המקדש. חורבנו של הגשר הוא חורבנה של ירושלים בכללה, חורבן בית המקדש והיציאה לגלות. מאז חורבן בית המקדש לא שוקם הגשר.

המבנה המסתורי: שרידי תפארת בית המקדש

מתחת לגשר, שבזמן בית שני הוביל מים אל בית המקדש, התגלו מבנה ציבורי מפואר, מעוטר בפריטים ארכיטקטוניים רבים ומרשימים וכן מקווה טהרה מהגדולים שנמצאו. שימושו של חדר זה נותר בגדר תעלומה. הלכנו עם איש מורשת הכותל, נחום אפלבוים שמכיר כאן כל פינה. נחום מספר שעל פי ההערכות המבנה נבנה על ידי היהודים שגרו בירושלים בסביבות שנת 30 לספירה כארבעים שנה לפני חורבן בית המקדש השני.

החדר נבנה בבסיסו של הגשר הגדול שנמשך מאזור המגורים בגבעה המערבית עד לבית המקדש. מפלסו של המבנה שוכן למרגלות הר הבית ליד הרחוב הראשי. רחוב זה היה מלא בחנויות שהיו מחוץ לשערי המקדש ובו עברו העולים לרגל לפני העלייה להר הבית.

במבנה זה השתמרו מרכיבים רבים המאפיינים את הבנייה המפוארת מימי בית המקדש השני. מספר שנים לפני החורבן עבר המבנה כמה שינויים. החלל הגדול של החדר חולק לאזורים קטנים יותר והגשר שמעל הורחב. בעקבות ההרחבה הקשתות של הקשר נשענו על קירותיו של המבנה. באחד מהחדרים החדשים נבנה מקווה טהרה מהגדולים שנמצאו בירושלים מתקופה זו.

על אף יופיו ופארו של החדר הגדול, לאחר החורבן המבנה נחרב חלקית ועל הריסותיו בנו הרומאים בית מרחץ גדול ומפואר. בית המרחץ של הרומאים, המסמל נהנתנות, עומד בניגוד מוחלט למקווה הטהרה שהיה חלק מהמבנה עד אז, וסימל את עבודת הקודש של בית המקדש. קירו של בית המרחץ חותך את המבנה מימי בית שני, תוך השארת שני חללים ומסדרון צר ביניהם.

ממצאים היסטוריים: שכבות הזמן של ירושלים

למרות תהפוכות הזמן, לא היה דבר שהפריד בין עם ישראל לבירתו הנצחית. בחלל אחד אנו מוצאים ממצאים מרוב התקופות של ירושלים. הממצאים העתיקים ביותר בחדר הם חרסים המתוארכים למאה ה-10 לפני הספירה – ימי דוד ושלמה. מעט חדשה יותר, רצפה מימי חזקיה מלך יהודה בימי בית המקדש ראשון. נוסף אליהם ניתן למצוא מתקן מים חשמונאי, קיר מימי בית שני, קשתות מהתקופות המאוחרות יותר – המוסלמית הקדומה, הצלבנית והממלוכית.

שער השמיים: חוויה לכל המשפחה

לא הרחק מרחבת הכותל, מיצג חדש ומרשים לכל המשפחה 'שער השמיים'. לחוות את ירושלים בשלוש מאות ושישים מעלות. יורדים לתפילה בכותל ובדרך חזרה נגיע למתחם ממילא. הכל ברגל.

הפי פיש: חוויה קולינרית ים-תיכונית

שם בתוך המתחם מסעדת הפי פיש. כשרה למהדרין. מסעדה איכותית, אוכל מושלם והכל בטוב טעם ומקום. בטרסה רחבה, הממוקמת מעל שדרות ממילא, עטופה בצמחיה ואוירה רומנטית, תוכלו להנות מבריזה ירושלמית, מצליליי בוזוקי ומניחוחות המטבח היווני. בימי שלישי מסורת "שלישי יווני"- ספיישלים מהמטבח היווני, תפריט יינות לבנים ורוזה וחיזוק של תפריט קוקטיילים בהשראת יוון.

השף רן נחמיה, יצר כאן תפריט ספיישלים חדשים שכולל מנות אחרונות חדשות לחלוטין ומנות עיקריות ופתיחה מהממות. אפילו פיצה מיוחדת שלא טעמתם. בנוסף, תמצאו מנות חלביות יצירתיות: פסטות מיוחדות, סלטים מגוונים, מנות פתיחה עם מרכיבים חלביים, מנות בית פופולריות וספיישלים קיציים. הישיבה במסעדה היא אתנחתא ים-תיכונית מרגשת, המשלבת אווירה ירושלמית עם חגיגת טעמים מרעננת בממילא – פנינת התיירות של ירושלים. כשרות: רבנות מהדרין ירושלים.

ואיך שר אברהם פריד? כל הדרכים מובילות לירושלים. ותמיד ירושלים שבלב.