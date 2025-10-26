הרב אליהו מאזוז שליט"א נבחר היום (א') לתפקיד רב העיר קצרין, לאחר שזכה לרוב קולות של חברי האסיפה הבוחרת לרבנות העיר.
הרב מאזוז הוא בוגר ישיבת ההסדר שעלבים בה למד למעלה מעשר שנים. מזוז מתגורר בקצרין כבר 28 שנים וחבר בגרעין התורני בעיר.
תהליך הבחירה התקיים בשיתוף פעולה מלא ובהסכמה הדדית בין המשרד לשירותי דת, הרשות המקומית ומועצת העיר קצרין.
במשרד לשירותי דת ציינו כי מדובר בהמשך למדיניות ברורה שמוביל המשרד בשנים האחרונות – מינוי רבני ערים קבועים ברחבי הארץ, מתוך מטרה לחזק את הרבנות המקומית ולהבטיח שירותי דת זמינים ואחידים לכלל האזרחים.
