סמוטריץ' ממשיך לשאת את שם הציונות הדתית לשווא | גיא עזרא

המציאו את הנבדל לפני המצאת השוער: 162 להתאחדות הראשונה בעולם

נפתלי בנט מזועזע: "תהום ערכי; ככה אי אפשר להמשיך"

17:47

בן גביר על החוק לעצירת משפט נתניהו: "זה לא עניין אישי שלו"