מיה דגן חוגגת 50 – ומוכיחה שצחוק, דרמה ועמוק יכולים להיפגש באישה אחת. מהלהקה הצבאית ועד "הזמר במסכה": 10 דברים שלא ידעתם על אחת הכוכבות הגדולות בישראל

מלימודי המשחק לצד קומיקאים שכבשו את המדינה, דרך זכייה כפולה בפרס התיאטרון ועד פרידה מתוקשרת אחרי 15 שנות זוגיות – מיה דגן חוגגת 50, ואנחנו חוזרים ל-10 רגעים שהפכו אותה לאחת הנשים החזקות והאהובות בתרבות הישראלית.

1. הלהקות והאקדמיה:

את דרכה המקצועית החלה דגן במסגרת צבאית, כאשר שירתה בלהקת הנח"ל ובתיאטרון צה"ל. לאחר מכן, למדה בבית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי.

2. כיתת הלימוד של הקומיקאים:

הפריצה הגדולה שלה לטלוויזיה הייתה בשנת 2000 בתוכנית "דומינו" בערוץ 2, שם השתתפה לצד דור שלם של קומיקאים צעירים שהפכו לכוכבי העל של ישראל, ביניהם עדי אשכנזי, יובל סמו וענת מגן שבו.

3. הדרמה של החיים

ב-2010 היא הוכיחה שהיא לא רק קומיקאית: דגן זכתה בפרס אופיר לשחקנית הראשית הטובה ביותר על תפקידה הדרמטי כניצולת שואה בסרטו של אבי נשר, "פעם הייתי".

4. שיא התיאטרון:

דגן זכתה פעמיים בפרס התיאטרון הישראלי, כשהבולטת בזכיות היא על התפקיד הראשי במחזמר "מצחיקונת" (2016). בהמשך, היא כבשה את הקהל בתפקיד הזמרת האגדית ג'ודי גארלנד במחזה "עד קצה הקשת" (2021).

5. מלכת הפנאלים

מאז 2005, דגן הייתה ועודנה אחת הדמויות המזוהות ביותר עם תוכנית הבידור והפאנלים המצליחה "מועדון לילה" בערוץ 2 ומאוחר יותר בקשת 12.

6. מהשיר שלנו ועד מנאייכ:

במהלך הקריירה הטלוויזיונית שלה גילמה דגן מגוון רחב של תפקידים: ממיקי אפלבוים הקומית ב"השיר שלנו" (2004), דרך מגישת ספורט ב"האלופה", ועד תפקיד דרמטי כמנהלת מטה מח"ש רונית מיינצר בסדרת הלהיט "מנאייכ" (2020).

7. אמא על הבמה ובחיים:

דגן שיחקה בסדרות שבהן גם ילדה השתתפה: ב-2013 שיחקה בסדרה "אמא ואבאז" על זוג הורים גאים, ומאוחר יותר הופיעה לצד בתה, אמיליה, בסדרת "מה שבע" ו"אבא מטפלת".

8. הפרידה אחרי 15 שנה:

ביולי 2025 דווח כי דגן ובן זוגה, ערן פפר (אחיו של השחקן אורי פפר), נפרדו לאחר 15 שנות זוגיות, מתוכן נולדה בתם המשותפת.

9. גילוי לב על התמכרות:

ב-2022 חשפה דגן בריאיון גלוי לב כי התמודדה עם התמכרות לאלכוהול מגיל צעיר, וסיפרה על תהליך הגמילה המוצלח שעברה.

10. הפרפר שמאחורי המסיכה:

בשנת 2025 הפתיעה דגן את המדינה כאשר השתתפה בעונה הרביעית של תוכנית המציאות "הזמר במסכה" (קשת 12) וסיימה במקום השלישי בתור הדמות "הפרפר".

אז בין תפקיד לתפקיד, היא ממשיכה להזכיר שסטאריות אמיתית לא נמדדת רק בזכיות – אלא ביכולת להצחיק, לרגש ולגעת בלב של כולנו. מזל טוב, מיה!