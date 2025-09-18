תל אביב קיבלה השבוע תיאטרון חדש – toMix. על השטיח האדום פגשנו את מיטב השחקנים, ושאלנו אותם על הדמויות שהכי אהבו לגלם, על השחקנים איתם הכי נהנים לעבוד. צפו

ביום ראשון נפתח בתל אביב "תיאטרון toMix" – בית תרבות חדש שמבקש לחבר בין תיאטרון, מחזות זמר, מוזיקה חיה ומחול.

הרפרטואר הראשון שלו כולל שורה של הפקות גדולות: "גריז" בבימוי עידו רוזנברג שיחזיר את כל הנוסטלגיה והאנרגיה של שנות ה-50, “המפיקים” של מל ברוקס עם איציק כהן ורונה לי שמעון בקומדיה הכי מטורפת שיש, עיבוד חדש ל"דיזינגוף 99" שיקפיץ מחדש את תל אביב של סוף שנות ה-70, מחזמר מרגש ל"מיקה שלי" עם שירי יאיר רוזנבלום, וגם את “סימה וקנין מכשפה” בכיכובה של אוולין הגואל.

לצד ההפקות הגדולות, התיאטרון מביא גם יצירות ישראליות חדשות שלא כדאי לפספס: "נישואים גרעיניים", הקומדיה המדוברת בכיכובם של גיא לואל ושיפי אלוני, ו"שקרים קטנים" – קומדיה משפחתית חדשה בכיכובם של מיה דגן, אורי גוטליב, אלי סטין ושלומי טפיארו, ועוד שלל הצגות שיביאו לקהל שילוב של הומור, דרמה ורגעים מרגשים על הבמה.

מאחורי הפלאשים

אל ההשקה חגיגית הגיעו עשרות שחקנים מהבולטים בארץ, בהם מיה דגן, מלי לוי, אורי גוטליב, יניב פולישוק, טלי אורן, יפית אסולין ושלומי טפיארו. בין נאומים, פלאשים וחיבוקים – זו הייתה גם הזדמנות לשמוע מהם כמה דברים אישיים: איזו דמות הכי אהבו לשחק, עם איזה שחקן הם הכי נהנו לשחק.

הדמויות שהכי אהבו לגלם

כששאלנו את השחקנים על הדמות שהכי אהבו לשחק – כל אחד ידע לענות בלי היסוס. אורי בחר בראובן מ"אחד העם אחד", שלומי ציין את אופיר מ"מגן דוד דרום", מלי הלכה עם שלומית מ"זינוק בעלייה", שיפי דיברה על אוסי מההצגה החדשה של התיאטרון – "נישואים גרעיניים" ושיר בחרה בדריה מ"תאג"ד".

עם מי הכי נהנו לעבוד?

המשתתפים חלקו גם מי השחקנים שהכי נהנו לעבוד איתם או שהשפיעו עליהם במיוחד. שלומי הזכיר את אורי ומיה דגן, בעוד שיר הדגישה את יפית אסולין ויניב פולישוק.

על מה שווה להעלות מחזה?

ואם כבר במה – שאלנו איזה נושא חברתי או פוליטי היו רוצים לראות עולה עליה. אורי ענה בצחוק "פקקים בכביש", ומלי הוסיפה נושא כואב במיוחד: "על השבעה באוקטובר".