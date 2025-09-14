השבוע, לקראת פרשת ניצבים ובפתחה של תקופת החגים, מתקיימים ברחבי הארץ ובקהילות היהודיות בעולם שורה של אירועי תרבות ותיירות ייחודיים, המשלבים מסורת, אמנות, מוזיקה וחדשנות.
ההצגה "איתמר – הילד העברי הראשון" באירופה
בצל האנטישמיות הגואה באירופה יוצאת ההצגה "איתמר – הילד העברי הראשון" ביוזמת ההסתדרות הציונית העולמית למסע הצגות בקהילות יהודיות. בימים האחרונים הציג תיאטרון השעה הישראלי בפני קהילות בהולנד, בלגיה וגרמניה.
פסטיבל "ממצולות" בתל אביב
עיריית תל אביב-יפו תקיים את פסטיבל "ממצולות", סדרת אירועים בשיתוף בתי הכנסת, אמנים ותושבי שכונות. הפסטיבל יתפרש על פני מוקדים שונים בעיר, וישלב מוזיקה, שיח ואמנות. שמו לקוח מטקס התשליך, ומבקש להראות שדווקא מעומק המצולות נולדות יצירה ותשובה.
ליל המדענים והמדעניות בירושלים
ביום חמישי, 18 בספטמבר 2025, יתקיים ליל המדענים והמדעניות במוזיאון המדע בירושלים. בערב אחד ייפתחו תערוכות חדשות ("כוח סוס", "הכל על הקול" ו"החופש לזרום"), לצד הרצאות, סדנאות והדגמות – חוויה מרתקת לכל המשפחה.
"מיליון על המפה" בשומרון
מועצת שומרון משיקה פרויקט חסר תקדים להבאת מיליון מבקרים לסיורים מודרכים באזור. יוסי דגן מסביר: "דווקא עכשיו – מטיילים בלב של ישראל, מתחברים – ומביאים יחד ריבונות". הסיורים כוללים אתרי ארכיאולוגיה, כרמים ויקבים, מעיינות ונופי בראשית.
סליחות במגדל דוד
מוזיאון מגדל דוד יקיים סיורי סליחות ליליים לצד אירוע "סליחות נוסח תחריר", עם פיוטים עתיקים בעיבודים חדשים ויצירה מקורית. המבקרים יוכלו לשוטט בגלריות החדשות של המוזיאון באווירה מיוחדת.
"נשים שוברות שגרה" בגליל העליון
מלון הגושרים מציע ב- 5-6 באוקטובר 2025 חבילת אירוח לנשים עם הרצאה מעוררת השראה של קרן אגם, טעימות יין, מסיבת ריקודים וטיול טבע מודרך. החבילה מתקיימת באווירה הפסטורלית של המלון, לאחר השקעה של מעל 10 מיליון ₪ בשדרוג אגף דן.
אירוח לחיילי מילואים בירושלים
מלון התיאטרון בירושלים יארח בראש השנה חיילי מילואים ובנות זוגם. האירוח כולל לינה, ארוחות שף, סעודות חג וחוויית חג משפחתית כהוקרה על שירותם הממושך.
פארק הטרמינל באילת
במקום שדה התעופה הישן של אילת נפתח פארק הטרמינל, עם שלל פעילויות חינמיות: מופעי אקרובטיקה, סיורי אוזניות תיאטרליים, חדרי בריחה, יוגה, מדיטציה, תערוכות פופ-אפ והקרנת סרטים.
חידושים בעולם הטיפוח והאיפור
מותג ליראק פריז משיק את פרוטוקול רדיאנס – טיפול דו-שלבי לעור עייף עם ויטמין C טהור בריכוז גבוה וחומצה גליקולית.
מותג האיפור NYX מוסיף לסדרת THE FACE GLUE פריימר חדשני וספריי קיבוע איפור ל-24 שעות, עם פורמולה טבעונית קלה ועמידות מקסימלית.
מגשי אירוח לחגים
רשת בורגר סטיישן מציעה מגשי אירוח כשרים למהדרין לחגים – בורגרים, טורטיות ממולאות, שניצלונים וצ’יפס. פתרון טעים ומהיר לאירוח משפחתי או עסקי.
חגיגות קולנוע ומוזיקה
יום הקולנוע הישראלי חוזר עם עשרות סרטים ב-10 ₪ בלבד.
במקביל, יתקיים חג המוסיקה הישראלית – חמישה ימים של 17 קונצרטים ומופעים חינמיים עם מאות אמנים בכל רחבי הארץ.
