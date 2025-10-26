ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי טוען כי התקיפה הישראלית אמש ברצועה כוונה נגד בכיר הארגון, שלדבריהם שרד את התקיפה

ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה, טען בפני גורמים בתקשורת הסעודית כי התקיפה הישראלית שבוצעה אמש בנוסיראת ברצועה היית ניסיון חיסול של בכיר בארגון, ששרד את ההתקפה.

על פי המידע שמסר ארגון הטרור, יעד התקיפה היה בכיר של הארגון במחנה נוסיראת במרכז הרצועה. על פי אנשי הארגון, מדובר היה במח"ט מרכז הרצועה, שפיקד על פעולות ארגון הטרור במרחב בתקופה האחרונה.

הדיווח הסעודי טוען כי על פי הארגון התקיפה הישראלית לא הצליחה בחיסולו של בכיר הטרור. בדיווח לא מספקים מידע על מצבו העכשווי של הבכיר, האם נפצע או מה מצבו.