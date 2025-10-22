בהנהלת מוזיאון הלובר הודיעו כי ההערכה לשווי הכספי של התכשיטים שנגנבו מהמוזיאון בפריז עומד על סך של כ-88 מיליון יורו: "אפשר רק לקוות שהגנבים יחשבו פעמיים לפני שהם ישמידו יצירות שאין להן תחליף"

החקירה נמשכת: 3 ימים אחרי השוד הדרמטי במוזיאון הלובר בפריז, צוות המוזיאון הודיע כי ההערכה לשווי הכספי של התכשיטים שנגנבו עומד על סך של כ-88 מיליון יורו. לטענת ההנהלה, סכום הענק מתייחס רק להיבט הכלכלי של הנזק למוזיאון – אשר כולל גם את הערך ההיסטורי והתרבותי של הפריטים שנגנבו.

נציגת הפרקליטות הצרפתית, לורה בקואו, אמרה בראיון לרשת RTL כי מדובר ב"סכום יוצא דופן. אנחנו מקווים שפרסום שווי התכשיטים יגרום לשודדים להימנע מהריסת הפריטים שגנבו". לדבריה, גם אם השודדים ינסו להתיך את האבנים היקרות כדי למכור את הזהב והמתכות – הם לא יצלחיו להרוויח סכום זהה לשווי המוערך של התכשיטים: "אפשר רק לקוות שהגנבים יחשבו פעמיים לפני שהם ישמידו יצירות שאין להן תחליף".

עוד באותו נושא בעקבות השוד הדרמטי: מוזיאון הלובר נותר סגור

כזכור, השוד החריג התרחש ביום ראשון האחרון, כאשר קבוצת שודדים פרצה למתחם בשעות הבוקר וגנבה תכשיטים של נפוליאון בונפרטה ורעייתו ג'וזפין שהוצגו שם. במשטרה מעריכים שהשוד – שנמשך 7 דקות בלבד – אורגן על ידי כנופיית פשע מאורגנת, כשנשיא צרפת עמנואל מקרון התחייב כי "כל המאמצים מושקעים כדי לאתר את הגנבים ולהחזיר את הפריטים שהם לקחו".

מחקירת האירוע עולה כי הגנבים נכנסו לבניין דרך אזור שבו מבוצעים שיפוצים, וניצלו מעלית משא כדי להגיע ישירות ל"גלריית אפולו" – שם הם שברו את חלונות המיצגים וגנבו תשעה פרטים מהאוסף התכשיטים ההיסטורי. אחד הפריטים – כתר שהכיל אלפי יהלומים – הופל וניזוק בזמן שהשודדים נמלטו מהאזור. בעקבות השוד, המוזיאון נסגר למבקרים באופן מיידי, ונותר סגור כעת עד להודעה חדשה.