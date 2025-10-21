בן גביר הגיב לטענות לפיהם חמאס התעלל בחטופים בתגובה לדברים שאמר: "אני אומר לתקשורת: למרות התבוסתנות אני אמשיך לפעול לחיזוק כוח ההרתעה שלנו"

"השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב היום (שלישי) לטענות לפיהם חמאס התעלל בחטופים בתגובה להצעות החוק שלו לעונש מוות למחבלים: אני אומר לתקשורת: למרות התבוסתנות והסנגוריה שאתם מלמדים בכוח על מחבלי חמאס, והניסיון שלכם לפגוע בהרתעה – אני אמשיך לפעול לחיזוק כוח ההרתעה שלנו".

הדברים המלאים: "יש דבר בסיסי בהרתעה הישראלית שהתקשורת התבוסתנית שלנו מסרבת לתפוס.שינוי תנאי הכליאה של המחבלים שביצעתי בבתי הכלא נועד לא רק כדי שהמחבלים שכבר בכלא יפסיקו לקבל פרס על שרצחו יהודים, אלא גם כדי שטרוריסטים פוטנציאלים ידעו – אם אתה יוצא לרצוח יהודים, אל תצפה לקייטנה אחר כך".

"התקשורת מנגד באמת חושבת שחמאס פגע בחטופים בגלל התבטאות כזו או אחרת שלי; כאילו חטופים לא העידו שכאשר חיל האוויר הפציץ ברצועה חמאס פגע בהם, וכאילו את טבח ה-7.10 ואת החטיפות עצמן חמאס ביצע בגלל איזו התבטאות של פוליטיקאי, ולא בגלל תאוותו לרצוח יהודים ולהשמיד את מדינת ישראל".

"אז אני אומר לתקשורת: למרות התבוסתנות והסנגוריה שאתם מלמדים בכוח על מחבלי חמאס, והניסיון שלכם לפגוע בהרתעה – אני אמשיך לפעול לחיזוק כוח ההרתעה שלנו. תנאי המחבלים בכלא ימשיכו להיות המינימום שבמינימום על פי חוק. נגמרו ימי הקייטנות. ידע כל מחבל שחושב לפגוע ביהודים – שאם יגיע לכלא הישראלי, הוא כבר לא הולך להנות בו. אני מקווה מאוד שבקרוב נעלה שלב, ונעביר את חוק עונש מוות למחבלים. עד אז – טרוריסטים ימשיכו להינמק בבתי הכלא בדיוק בתנאים הראויים להם".