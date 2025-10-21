חדשות 12 שומרת על המקום הראשון עם 14.1% צפייה, בעוד ערוץ 14 ממשיך להתחזק ומותיר מאחור את חדשות 13 ו-11. גם "הפטריוטים" ו"כאן 11" בולטים בפריים טיים

נתוני הרייטינג היומיים מגלים כי חדשות 12 מובילה עם 14.1%. אחריה חדשות 14 עם 6.4%, חדשות 13 עם 4.9%, חדשות 11 עם 4.4%, וחדשות i24News סוגרת את הטבלה עם 0.9%.

רייטינג תוכניות הפריים טיים

"חשיפה" בקשת 12 השיגה 10.7%. "בואו לאכול איתי" בכאן 11 רשמה נתון גבוה של 9.7%. תוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 קיבלה 8.7%, ו"כלוב הזהב" ברשת עם 6%. זו הפעם השנייה ברציפות שתכנית האוכל של כאן 11 גוברת על הפטריוטים של ערוץ 14.

רייטינג לייט נייט

"חשיפה אולפן" של קשת 12 הובילה את השעות המאוחרות עם 7.2%. "הצינור" ברשת עמד על 4.6%, "סטורי לילה" בערוץ 14 השיג 3%, ו"חדשות הלילה" של כאן 11 נמדדה עם 2.6%.