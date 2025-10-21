מניצחון “ים של דמעות” ועד אלבום זהב ביום אחד – נינט טייב חוגגת 42, ואנחנו חוגגים איתה את הרגעים שעיצבו דור. איך הפכה מש"קית תחזוקה מקריית גת לרוקרית בינלאומית, שחקנית, פרזנטורית של מיליונים, והכוח ששינה את הפופ הישראלי לתמיד

לפני יותר משני עשורים, בחוף ניצנים, נינט טייב עלתה לבמה, שרה "ים של דמעות" – ומאותו רגע כבר אי אפשר היה לעצור אותה. מאז היא הספיקה להיות חיילת עם מיקרופון, שחקנית השנה, נסיכה של דיסני, רוקרית בינלאומית ואמא לשתיים. לכבוד יום הולדת 42, חזרנו ל־10 רגעים שגורמים להבין למה נינט היא לא סתם זמרת – היא תופעה ישראלית.

9. השיר ששינה את הכול – "ים של דמעות"

למרות שהיום היא מזוהה בעיקר עם רוק ואינדי, את המקום הראשון בעונה הראשונה של "כוכב נולד" (2003) היא גרפה בזכות ביצוע עוצמתי לשיר של המלך הבלתי מעורער של המוזיקה המזרחית: "ים של דמעות" של זוהר ארגוב. בגמר שנערך בחוף ניצנים, נינט זכתה ב-49% מקולות הצופים עם ביצוע דרמטי שאיחד קהלים שונים.

10. כמעט אבישג – ואז ליזי

כשלוהקה לסדרה המצליחה "זגורי אימפריה", נינט נבחרה במקור לגלם את דמותה של אבישג, התפקיד הנשי הראשי. עקב התנגשות עם לוחות הזמנים של הקלטת אלבומה הרביעי ("כל החיות ידעו"), היא ביקשה לבצע דמות בעלת נפח קטן יותר ובסופו של דבר גילמה את ליזי, חברה של משפחת זגורי מבאר שבע.