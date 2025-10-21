לפני יותר משני עשורים, בחוף ניצנים, נינט טייב עלתה לבמה, שרה "ים של דמעות" – ומאותו רגע כבר אי אפשר היה לעצור אותה. מאז היא הספיקה להיות חיילת עם מיקרופון, שחקנית השנה, נסיכה של דיסני, רוקרית בינלאומית ואמא לשתיים. לכבוד יום הולדת 42, חזרנו ל־10 רגעים שגורמים להבין למה נינט היא לא סתם זמרת – היא תופעה ישראלית.
1. שרה במדים: נינט כתבה היסטוריה בצה"ל
למרות שהחלה את הקריירה המוזיקלית שלה בגיל צעיר, טייב שירתה שירות מלא בצה"ל בחיל ההנדסה הקרבית כמש"קית תחזוקה. בנוסף לתפקידה הלא-אמנותי, היא ניצלה את כישרונה וביצעה את ההמנון החדש של החיל, ובכך השאירה חותם מוזיקלי לצד שירותה הצבאי.
2. "יחפה" – אלבום זהב תוך יום
אלבום הבכורה של נינט, "יחפה" (2006), שהופק על ידי אביב גפן וסימן את המעבר שלה לרוק, הוכרז כאלבום זהב ביום למחרת יציאתו, בגמר "כוכב נולד 4". ההישג המהיר הדגים את צימאון הקהל למוזיקה החדשה שלה ואת גודל המעמד שלה בישראל, גם בסגנון מוזיקלי שונה לחלוטין.
3. מלכת "ארץ נהדרת"
טייב היא האמן שהתארח בתוכנית הבידור "ארץ נהדרת" מספר הפעמים הגדול ביותר. היא הופיעה בשלושה מערכונים שונים, בהם גילמה גרסאות מוקצנות של עצמה (כמו במערכון "נינט-לי" על בובת נינט, ובמערכון "המקפלות" בו הוצגה כקלפטומנית).
5. 1.5 מיליון שקל בשביל קרחת
אחד המהלכים המתוקשרים ביותר בקריירה שלה היה כאשר שימשה כפרזנטורית של חברת הסלולר "פלאפון" בשנת 2007. בקמפיין ידוע, היא גילחה את שיערה לאחר שהפסידה בהתערבות. לפי הפרסומים, תמורת הקמפיין היא הרוויחה סכום של מעל מיליון וחצי שקל.
6. מהרוק הישראלי ללונדון ולניו יורק
טייב הקליטה שני אלבומים באנגלית (Sympathetic Nervous System ו-Paper Parachute) ומאז 2014 היא משתפת פעולה קבוע עם זמר הרוק המתקדם הבריטי סטיבן וילסון. היא התארחה באלבומיו והופיעה איתו על במות בינלאומיות גדולות, כולל ברויאל אלברט הול בלונדון, ובטורים בצפון אמריקה ובאירופה.
7. נינט – נסיכה של דיסני
נינט לא רק שיחקה, אלא גם דיבבה. היא נבחרה לדבב את תפקידי השירה של מרי פופינס בגרסה העברית של הסרט הקלאסי (2005) ודיבבה את הנסיכה טיאנה בסרט דיסני "הנסיכה והצפרדע" (2010).
8. אהבה, נישואים ופרידה ביום הולדת
נינט ניהלה מערכות יחסים מתוקשרות עם רן דנקר ויהודה לוי. בדצמבר 2013 היא החלה זוגיות עם המוזיקאי יוסי מזרחי, עברה איתו ללוס אנג'לס ב-2016, ונולדו להם שתי בנות. באוקטובר 2024, בדיוק סביב יום הולדתה ה-41, דווח כי השניים החליטו להתגרש, סיום פרק בחייה לאחר יותר מעשור.
9. השיר ששינה את הכול – "ים של דמעות"
למרות שהיום היא מזוהה בעיקר עם רוק ואינדי, את המקום הראשון בעונה הראשונה של "כוכב נולד" (2003) היא גרפה בזכות ביצוע עוצמתי לשיר של המלך הבלתי מעורער של המוזיקה המזרחית: "ים של דמעות" של זוהר ארגוב. בגמר שנערך בחוף ניצנים, נינט זכתה ב-49% מקולות הצופים עם ביצוע דרמטי שאיחד קהלים שונים.
10. כמעט אבישג – ואז ליזי
כשלוהקה לסדרה המצליחה "זגורי אימפריה", נינט נבחרה במקור לגלם את דמותה של אבישג, התפקיד הנשי הראשי. עקב התנגשות עם לוחות הזמנים של הקלטת אלבומה הרביעי ("כל החיות ידעו"), היא ביקשה לבצע דמות בעלת נפח קטן יותר ובסופו של דבר גילמה את ליזי, חברה של משפחת זגורי מבאר שבע.
