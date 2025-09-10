פסק דין תקדימי: הנציבות הפדרלית קונסת את דיסני ב-10 מיליון דולר על הפרת חוק הגנת פרטיות הילדים, ומחייבת את החברה לשנות את מדיניותה

הנציבות הפדרלית למסחר (FTC) פרסמה השבוע הסכם פשרה תקדימי מול חברת דיסני, במסגרתו תשלם דיסני קנס בגובה 10 מיליון דולר לאחר שהפרה את חוק הגנת פרטיות הילדים ברשת (COPPA) בעת העלאת תכנים לילדים ביוטיוב. מדובר במקרים שבהם דיסני תייגה תכנים כמו סרטוני מיקי מאוס, "לשבור את הקרח", "צעצוע של סיפור" ו"המכוניות" כתכנים שאינם מיועדים לילדים, למרות שהם בבירור פונים לילדים ומתאימים להם. כתוצאה מכך נאסף מידע אישי מילדים מתחת לגיל 13 ללא הסכמת ההורים, והסרטונים קודמו עם פרסום מותאם אישית – בניגוד לחוק.

מה בדיוק קרה?

לפי ההסכם, דיסני נהגה לסווג ערוצים שלמים ביוטיוב כלא מיועדים לילדים מבלי לבדוק כל סרטון בנפרד. למרות שיוטיוב עדכנה את דיסני כבר ב-2020 על כך שסרטונים רבים דורשים סיווג מחדש, החברה לא תיקנה את המדיניות שלה. כך נחשפו ילדים לפרסומות ממוקדות ומנגנוני איסוף נתונים, בניגוד להנחיות החוק.

עוד באותו נושא הכי קרוב: דיסני תקים פארק שעשועים חדש במזרח התיכון 17:58 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

תנאי ההסדר

בהסכם הפשרה התחייבה דיסני לשנות את שיטות העבודה שלה: כל סרטון ייבדק בנפרד, תופעל מערכת לאימות גיל, ותידרש הסכמת הורים לפני איסוף נתונים מילדים מתחת לגיל 13. יו"ר ה-FTC, אנדרו פרגוסון, אמר כי "ההסדר מעניש את דיסני על הפרת אמון ההורים ויבטיח בעתיד הגנה טובה יותר על פרטיות ילדים".

השלכות רחבות

ההסדר מסמן תקדים משמעותי: זו הפעם הראשונה שתאגיד גדול, ולא רק פלטפורמה דיגיטלית, נקנס בשל הפרת פרטיות ילדים ברשת. צעד זה צפוי לעודד חקירות נוספות נגד חברות תוכן שמפיצות תכנים לילדים בפלטפורמות צד שלישי. דיסני הבהירה כי המקרה נוגע רק לסרטונים שהועלו ליוטיוב, אך הדגישה את מחויבותה לסטנדרטים מחמירים של פרטיות והגנה על משפחות.