מזעזע בני זוג: העלימו את גופת האמא, ניצולת שואה בת 93 על מנת להמשיך ולקבל כספים מהגופים השונים בשל היותה ניצולת שואה

מזעזע בני זוג העלימו את גופת האמא, ניצולת שואה בת 93 על מנת להמשיך ולקבל כספים מהגופים השונים בשל היותה ניצולת שואה. בתום חקירה של מספר שבועות הצליחו שוטרי המחוז הצפוני לאתר את גופת המנוחה בבור בעומק של כ-3 מטרים בחצר הבית בכרמיאל.

האירוע התרחש במהלך חודש ספטמבר השנה, התקבל דיווח במשטרת ישראל על חשש לחיי ניצולת שואה בת 93 המתגוררת בעיר כרמיאל יחד עם ביתה ובן הזוג של הבת, לאחר שקרוביה קיבלו מהם דיווחים סותרים אודות מצבה הרפואי.

עוד באותו נושא תקף את חברו עם מ'צטה בגלל שהוא מרוויח יותר ממנו | תיעוד 12:21 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

עם קבלת הדיווח, הגיעו שוטרי המחוז הצפוני לכתובתה של ניצולת השואה שם פגשו בשניים שמסרו לשוטרים כי האם נפטרה אך מסרו גרסאות מחשידות באשר למקום קבורתה. השניים נעצרו לחקירה וביחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב גליל (יל״פ) הוקם צוות חקירה מיוחד בכדי לברר את נסיבות המקרה ולאתר את האם.

לאורך החקירה, מסרו השניים גרסה לפיה האם נפטרה בשיבה טובה בחודש אפריל 2024 והובאה לקבורה בעיר אחרת וכי אינם מעוניינים להצביע על מקום קבורתה. חוקרי היל"פ חשפו סתירות רבות והעלו רמת חשדם אודות מקום הימצאה של ניצולת השואה.

בסוף ספטמבר נמצאה הגופה

במהלך ימי החקירה ולאחר שהבינו החוקרים כי בן זוגה של הבת היה זה שהעלים את גופת האם, הוא שם קץ לחייו בתאו בבית המעצר. חוקרי היחידה המשיכו בחקירתם תוך גביית עדויות רבות ופעולות נוספות שכללו חיפושים נרחבים והבינו כי בשנים האחרונות היה בחצר הבית בור בעומק לא סביר ללא הסבר.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . מפקד ילפ גליל | צילום: דוברות המשטרה

במקביל לראיות שונות שאספו החוקרים מהן עלה החשד כי מקום קבורתה של האם אינו מרוחק מהבית, החליטו להתמקד בחצר הבית בניגוד לעדויות המשפחה שדיברו על קבורה בעיר אחרת.

כשבועיים לאחר הפתיחה בחקירה ולאחר שחצר הבית נבדקה בכלי חפירה שונים, החליטו החוקרים להביא לפעילות כלי צמ"ה ואכן בתאריך 30/09/25 בסיוע כלבי משטרה ואמצעים נוספים, נמצאה גופתה של המנוחה בעומק של כשלושה מטרים באדמה.

קברו אותה שלא כדין כדי לקבל כספים מהמדינה

מיד עם הוצאת הגופה וטרם שליחתה לבחינה במכון לרפואה משפטית באבו כביר ערכו השוטרים והגופים השונים שסייעו במקום, טקס מרגש לכבודה בו בפעם הראשונה, כשנה וחצי לאחר מותה בשיבה טובה, נאמר עליה קדיש בתוך ביתה.

על פי החשד, קבורתה נערכה לא על פי דין, לצורך הונאת כספי מדינה המוענקים לקשישה מהמדינה ומגופים שונים מתוקף גילה והיותה ניצולת שואה. כנגד החשודה (הבת, בת ה-64) ממשיך להתנהל הליך פלילי בליווי הפרקליטות כאשר היא חשודה בעבירות של קבלת דבר במרמה, שיבוש מהלכי משפט, אי דיווח והפרת חובה חקוקה.

רפ״ק אלון ראובני, מפקד יל״פ גליל: "במהלך 26 שנות שירותי במשטרת ישראל נחשפתי לאירועי קשים, אך אירוע זה הוא מהקשים שביניהם, בו קוברים ניצולת שואה בת 93 בחצר ביתה ועוד על ידי בני משפחתה. נפלה בחלקנו הזכות כשוטרי יל״פ גליל למצוא את הגופה ובסופו של דבר להביאה לקבר ישראל".