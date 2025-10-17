לאחר שדובר צה"ל עדכן על דיווח על ירי שביצעו מחבלים לעבר רכב שנסע באזור חטיבת בנימין. המועצה מעדכנת כי לא מדובר באירוע ביטחוני ולא בוצע ירי

הודעת המועצה: "תושבים יקרים, בשעות הלילה המאוחרות התקבל במוקד הביטחון של מועצת בנימין דיווח על ירי לעבר רכב ישראלי שנסע בסמוך למחצבת טריפי, בין גבעת אסף לעפרה. למקום הוקפצו כוחות רבים שהחלו לבצע סריקות במרחב וכתר על הכפרים באזור.

"לאחר בדיקות התברר כי לא בוצע ירי לעבר כלי הרכב ולא מדובר באירוע ביטחוני כלל. אני מודה לאגף הביטחון של המועצה על הפעילות לאורך כל שעות הלילה והבוקר, למפקד חטיבת בנימין שהתייחס לאירוע במלוא הרצינות ולכוחות הביטחון כולם שפעלו לאורך שעות רבות ופועלים גם כעת על מנת להגן עלינו".

"לאחר בדיקות מקיפות של כלי הרכב ומקום האירוע התברר כי מדובר בבורג שככל הנראה הועף על כלי הרכב על ידי משאית שנסעה מלפניו".