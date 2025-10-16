דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, התייחס הערב (חמישי) לחיסולו של מנהיג חמאס יחיא סינוואר, זאת לרגל ציון שנה לחיסולו. בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות אדרעי הציג 2 תמונות של ראש ארגון הטרור אחת ליד השנייה: התמונה המפורסמת של סינוואר יושב על כיסאו, ותמונה של גופתו אחרי שחוסל בידי כוחות צה"ל.
"סופו של מחבל דאעש זה היה כפי שמגיע לו: מובס, נרדף ומנודה" כתב אדרעי. "ההיסטוריה תזכור אותו כסמל לתבוסה, לנסיגה ולחטא הגדול ביותר שידעו תושבי עזה".
אדרעי הוסיף והבהיר כי "אין מדכא שלא ישלם את מחיר דיכויו יום אחד – אל גורל אומלל".
נזכיר כי חיסול סינוואר, מנהיג ארגון הטרור חמאס, התרחש ב-16 באוקטובר 2024, במהלך מלחמת חרבות ברזל. סינוואר נהרג במסגרת קרב רפיח במחנה תל א-סולטאן כאשר זיהה כוח מחטיבת ביסלמ"ח בפיקוד אוגדת עזה (143) שהוצב בשטח תנועה של שלושה מחבלים חמושים, ירה לעברם והרגם.
זהותו של סינוואר אושרה באמצעות בדיקת DNA – ומאז גופתו של סינוואר מוחזקת בידי ישראל. למרות הדרישה של חמאס, הגופה לא שוחררה במסגרת מתווה טראמפ לשחרור החטופים – בדומה לגופתו של אחיו, מוחמד סינוואר.
חי בלה לה לנד .... ההסטוריה תזכור אותו כמיסד בפועל של המדינה הפלסטינית , כבר עכשיו החמאס נתפס ככזה , הם ממש לא רואים הפסד הם רואים נצחון , ישראל מקופלת על ידי טראמפ והעולם , מבודדת בינלאומית בצורה שאין לה תקדים , עם כלכלה מוחלשת , פשיעה גואה , הייטק הרוס , חרם אקדמי ... מבחינתם זה הנצחון , ובמידה והשיקום יהיה מהיר הם גם יטענו ששדרגו את מגורי האוכלוסיה האזרחית ...
חי בלה לה לנד .... ההסטוריה תזכור אותו כמיסד בפועל של המדינה הפלסטינית , כבר עכשיו החמאס נתפס ככזה , הם ממש לא רואים הפסד הם רואים נצחון , ישראל מקופלת על ידי טראמפ והעולם , מבודדת בינלאומית בצורה שאין לה תקדים , עם כלכלה מוחלשת , פשיעה גואה , הייטק הרוס , חרם אקדמי ... מבחינתם זה הנצחון , ובמידה והשיקום יהיה מהיר הם גם יטענו ששדרגו את מגורי האוכלוסיה האזרחית ...
