דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, ציין שנה לחיסולו של יחיא סינוואר ואמר כי "סופו היה כפי שמגיע לו: מובס, נרדף ומנודה. ההיסטוריה תזכור אותו כסמל לתבוסה, לנסיגה ולחטא הגדול ביותר שידעו תושבי עזה"

דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, התייחס הערב (חמישי) לחיסולו של מנהיג חמאס יחיא סינוואר, זאת לרגל ציון שנה לחיסולו. בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות אדרעי הציג 2 תמונות של ראש ארגון הטרור אחת ליד השנייה: התמונה המפורסמת של סינוואר יושב על כיסאו, ותמונה של גופתו אחרי שחוסל בידי כוחות צה"ל.

"סופו של מחבל דאעש זה היה כפי שמגיע לו: מובס, נרדף ומנודה" כתב אדרעי. "ההיסטוריה תזכור אותו כסמל לתבוסה, לנסיגה ולחטא הגדול ביותר שידעו תושבי עזה".

אדרעי הוסיף והבהיר כי "אין מדכא שלא ישלם את מחיר דיכויו יום אחד – אל גורל אומלל".

נזכיר כי חיסול סינוואר, מנהיג ארגון הטרור חמאס, התרחש ב-16 באוקטובר 2024, במהלך מלחמת חרבות ברזל. סינוואר נהרג במסגרת קרב רפיח במחנה תל א-סולטאן כאשר זיהה כוח מחטיבת ביסלמ"ח בפיקוד אוגדת עזה (143) שהוצב בשטח תנועה של שלושה מחבלים חמושים, ירה לעברם והרגם.

זהותו של סינוואר אושרה באמצעות בדיקת DNA – ומאז גופתו של סינוואר מוחזקת בידי ישראל. למרות הדרישה של חמאס, הגופה לא שוחררה במסגרת מתווה טראמפ לשחרור החטופים – בדומה לגופתו של אחיו, מוחמד סינוואר.