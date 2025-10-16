גורם מדיני אומר כי ישראל, בתיאום עם ארה"ב והמדינות המתווכות, מפעילה לחץ על חמאס להאיץ את השבת גופות החטופים ומעבירה מודיעין למעקב.

גורם מדיני חושף כי ישראל מקיימת מגעים אינטנסיביים עם ארה"ב והמדינות המתווכות, בניסיון להאיץ את החזרת החטופים החללים. ישראל מפעילה לחץ על חמאס להאיץ את החזרתם.

לדברי הגורם, ירושלים פועלת בתיאום צמוד עם וושינגטון ועם גורמי התיווך האזוריים, תוך העברת מסרים ברורים לחמאס כי כל עיכוב נוסף ייתקל בתגובה. "בתיאום עם ארה״ב והמתווכות, ישראל מפעילה לחצים כדי להשלים את שלב החזרת כל החללים שבידי החמאס", אמר.

עוד ציין הגורם כי ישראל העבירה מידע מודיעיני עדכני לגורמי התיווך, במטרה לאתר את מיקומם של ההרוגים ולהבטיח את החזרתם. "ישראל שיתפה את המתווכות במודיעין שמצוי בידה לאיתור החללים והשלמת פעולה זו", הוסיף.

עוד באותו נושא למרות עיכוב החזרת החטופים: ישראל העבירה עשרות גופות לחמאס 16:59 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

בישראל מדגישים כי החזרת החטופים החיים והחללים נותרת בעדיפות לאומית עליונה, ובניגוד לדיווחים שונים אין כל כוונה להתגמש בנושא זה.